Carole Costa reforça Galatasaray e inicia nova etapa na Turquia

A internacional portuguesa Carole Costa é a mais recente reforço do Galatasaray. A defesa-central, de 36 anos, assinou contrato válido por uma temporada, com opção por mais uma, encerrando um ciclo de seis épocas no Benfica para abraçar o primeiro desafio da carreira no futebol turco.Depois de uma passagem marcante pelo clube da Luz, onde assumiu a braçadeira de capitã e se tornou uma das principais referências da equipa, a experiente internacional portuguesa muda-se para Istambul com o objetivo de continuar a competir ao mais alto nível e ajudar o Galatasaray a lutar pelos principais títulos."É um sentimento de muita felicidade e entusiasmo. Estou muito motivada por este novo desafio e ansiosa por começar esta etapa. Sei que vou encontrar uma realidade diferente, tanto dentro como fora de campo, mas encaro isso como uma oportunidade para crescer, evoluir e continuar a desafiar-me todos os dias", afirmou a jogadora após a oficialização da transferência.Carole Costa deixou igualmente claras as ambições para esta nova aventura. "Quero adaptar-me rapidamente, trabalhar diariamente para estar na minha melhor versão e ajudar a equipa da melhor forma possível. A nível coletivo, o objetivo é lutar pela conquista do campeonato e contribuir para que o Galatasaray tenha uma época de sucesso.".No emblema de Istambul, a internacional portuguesa encontrará um núcleo bem conhecido do futebol português. A guarda-redes Patrícia Morais integra igualmente o plantel, assim como Jéssica Silva e Cristina Martín-Prieto, duas antigas companheiras de equipa no Benfica.A mudança representa o fim de uma ligação de enorme sucesso às águias. Contratada em 2020, Carole Costa participou em 188 jogos oficiais, marcou 35 golos e tornou-se a sexta futebolista com mais encontros disputados pelo Benfica. Foi ainda distinguida como Melhor Jogadora da Liga BPI na temporada 2021/22, num percurso em que ajudou o clube a afirmar-se como a principal força do futebol feminino português.Ao longo da carreira, soma um palmarés de relevo, com sete Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e três Supertaças, conquistados ao serviço de Sporting e Benfica.Pela Seleção Nacional, Carole Costa continua igualmente a escrever a história do futebol português. A defesa é a jogadora mais internacional de sempre da Seleção feminina, contabilizando 191 internacionalizações e 25 golos, tendo representado Portugal em três Campeonatos da Europa e no Campeonato do Mundo de 2023.Antes de regressar a Portugal para representar Sporting e Benfica, a defesa central construiu também uma sólida carreira na Alemanha, onde alinhou pelo SGS Essen, FCR Duisburg, MSV Duisburg e BV Cloppenburg.Aos 36 anos, Carole Costa inicia agora uma nova etapa numa liga em crescimento, levando para a Turquia a experiência acumulada ao longo de quase duas décadas ao mais alto nível e a ambição de acrescentar novos títulos a um percurso que a coloca entre as maiores figuras da história do futebol feminino português.