Carlos Vicens pede cautela com Ricardo Horta para o jogo com o Friburgo: “Está a tentar recuperar”

Carlos Vicens fez esta quarta-feira, 6 de maio, a antevisão do encontro entre o Sp. Braga e o Friburgo, referente à segunda mão das meias-finais da Liga Europa, e deixou claro que os minhotos viajam para a Alemanha com a ambição de voltar a vencer, apesar da vantagem de 2-1 conquistada na primeira mão. Na sala de imprensa do Europa Park Stadion, o treinador espanhol destacou a necessidade de a equipa apresentar “a melhor versão” num duelo em que admite que será preciso sofrer em vários momentos.O técnico arsenalista abordou também a situação clínica de Ricardo Horta, confirmando que o capitão continua em dúvida até perto da hora do jogo. Vicens revelou que o internacional português treinou condicionado e afastado do restante grupo, mas frisou que a equipa médica e técnica estão a agir com prudência devido à recente lesão. “Ricardo Horta treinou à margem da equipa e está a tentar recuperar, mas temos de ser cautelosos porque a lesão tem apenas uma semana. Ele queria estar connosco, mas vamos ver e só vamos tomar decisões amanhã [esta quinta-feira]”, afirmou.Apesar da vantagem trazida da primeira mão, Carlos Vicens rejeitou qualquer abordagem conservadora e garantiu que o Sp. Braga não vai entrar em campo a pensar em gerir o resultado. “Só sabemos jogar para ganhar. Claro que existem momentos em que precisamos de defender, mas os jogadores estão preparados. Vamos dar o melhor para vencer e não vamos encarar a partida de outra forma”, assegurou.O treinador espanhol salientou ainda que uma meia-final europeia exige capacidade de sofrimento e equilíbrio entre os momentos com e sem bola. “Quando não tivermos bola, vamos querer recuperá-la rápido e, quando não conseguirmos, não permitir oportunidades ao adversário. Tudo isto representa jogar uma meia-final da Liga Europa e será preciso sofrer”, explicou.Vicens elogiou também a força coletiva do Friburgo, desvalorizando a ausência de Suzuki e destacando a identidade competitiva da formação alemã. “É uma equipa que ataca toda junta e defende toda junta. Amanhã teremos de ter outra performance de grande nível”, referiu.Questionado sobre o ambiente esperado no Europa Park Stadion, o técnico minhoto reconheceu o impacto do apoio dos adeptos alemães, mas garantiu que isso não altera o plano do Braga. “O resultado não altera a nossa ideia. Teremos de acreditar no processo, criar ocasiões e mostrar personalidade”, concluiu.