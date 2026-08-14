Camila Rebelo quebra barreira do minuto e está na final europeia dos 100 metros costas

Camila Rebelo voltou a fazer história para a natação portuguesa, esta sexta-feira, ao garantir a presença na final dos 100 metros costas dos Campeonatos da Europa, que decorrem em Paris. A portuguesa terminou as meias-finais com o oitavo melhor tempo, em 59,90 segundos, estabelecendo um novo recorde nacional e tornando-se a primeira nadadora lusa a cumprir a distância, em piscina longa, abaixo da barreira de um minuto.

A nadadora do Louzan Natação retirou 44 centésimos ao anterior máximo português, que também lhe pertencia. Camila Rebelo tinha fixado o recorde nacional em 1.00,34 minutos nos Jogos Mundiais Universitários de 2025, na Alemanha.

A marca alcançada em Paris representa mais um feito na carreira da especialista em costas, que, aos 23 anos, já ocupa um lugar de destaque na história da natação portuguesa. Natural de Vila Nova de Poiares, Camila foi a primeira nadadora portuguesa a conquistar um título europeu em piscina longa, ao vencer os 200 metros costas nos Europeus de Belgrado, em 2024, e representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris desse mesmo ano.

O novo recorde surge poucos dias depois de Camila Rebelo ter conquistado a medalha de prata nos 200 metros costas nestes Campeonatos da Europa. A portuguesa terminou a final em 2.07,62 minutos, também novo recorde nacional, sendo apenas superada pela britânica Katie Shanahan, campeã europeia com 2.06,13. A francesa Pauline Mahieu completou o pódio, com 2.08,63.

Camila chegara à capital francesa como campeã europeia em título dos 200 costas e confirmou o estatuto ao voltar ao pódio, embora desta vez no segundo lugar. Agora, nos 100 metros, acrescentou outro marco ao currículo ao levar pela primeira vez o recorde português para a casa dos 59 segundos.

A nadadora tem construído um percurso marcado por resultados inéditos. Além do título europeu conquistado em Belgrado, venceu os 100 e os 200 costas nos Jogos do Mediterrâneo de Orão, em 2022, e conquistou duas medalhas de prata nos Jogos Mundiais Universitários de Chengdu, em 2023, precisamente nas mesmas distâncias.

Com os 59,90 segundos alcançados nas meias-finais, Camila Rebelo assegurou a oitava e última vaga na final dos 100 costas, garantindo a segunda presença numa decisão individual nestes Europeus, depois da prata conquistada nos 200 metros.