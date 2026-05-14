Camavinga é ausência de peso na convocatória de França para o Mundial 2026

Eduardo Camavinga, médio do Real Madrid, é a ausência mais sonante da convocatória da seleção francesa para o Mundial 2026.De fora também ficaram jogadores como Antoine Griezmann, Christopher Nkunku, Kolo Muani, Kingsley Coman ou Leny Yoro.A equipa de Didier Deschamps, uma das favoritas a conquistar o troféu, vai tentar atingir a terceira final consecutiva com jogadores que têm estado em grande nível, como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Michel Olise.França está alojada no Grupo I, juntamente com Iraque, Senegal e Noruega..Lista de 26 convocados de França:Guarda-redes: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens) e Brice Samba (Rennes);Defesas: Malo Gusto (Chelsea), Theo Hernandez (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (PSG) e Dayot Upamecano (Bayern Munique);Médios: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma) e Zaire-Emery (PSG);Avançados: Ousmane Dembélé (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Michel Olise (Bayern Munique).