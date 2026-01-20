Cabral e Miedler entram com triunfo no Open da Austrália

O tenista português Francisco Cabral e o parceiro Lucas Miedler superaram "um encontro complicado" na estreia no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época, e mostram-se ansiosos pela segunda ronda em Melbourne Park.O jogador natural do Porto, número 19 no ranking ATP de pares, e o austríaco (23.º ATP) eliminaram na abertura da competição o húngaro Fabian Marozsan e o italiano Mattia Bellucci, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2.O portuense e o parceiro, nonos cabeças de série no major australiano, precisaram de uma hora e 21 minutos para confirmar o favoritismo de uma dupla que já conquistou um título ATP este ano, em Brisbane, e foi semifinalista no ATP 250 de Auckland.Os próximos adversários da dupla luso-austríaca serão os vencedores do encontro entre o checo Adam Pavlasek e o australiano John-Patrick Smith e o par australiano Patrick Harper e Adam Walton.Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas. .Tenistas Francisco Cabral e Lucas Miedler conquistam ATP 250 de Brisbane e começam 2026 em grande.Francisco Cabral torna-se o melhor português de sempre num ranking ATP