Burruchaga eliminou Wawrinka e marcou encontro com Nuno Borges na segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges (48.º do ranking mundial) apurou-se para a segunda ronda do Millennium Estoril Open, que decorre no Clube de Ténis do Estoril até dia 26, ao vencer o qualifier brasileiro Orlando Luz (1072.º), por um duplo 6-3. Segue-se o argentino Roman Burruchaga, filho de antigo campeão do mundo, autor do golo decisivo da final do Campeonato do Mundo de Futebol em 1986, que ontem eliminou Stan Wawrinka.Esta terça-feira, dia 21 de julho, num Estádio Millennium quase lotado, o número 1 nacional não deu espetáculo. Muito pelo contrário. Mostrou-se algo desconcentrado diante de um adversário, protagonista de uma das histórias mais surpreendentes do torneio português, uma vez que é especialista a jogar pares e não jogava singulares num quadro ATP desde 2017, que demorou 78 minutos a quebrar.“Já sabia um bocado a qualidade do Orlando, mas nunca tinha jogado contra ele, obviamente que tinha a pressão toda do meu lado. A obrigação de jogar e ganhar era minha. Ele até foi capaz de ser o melhor jogador em campo, mas de certa maneira eu estava mais preparado par ao jogo. Ele conseguiu-me dificultar muito a tarefa desde o inicio. O serviço ajudou-me a manter sempre bem posicionado e passar um bocado a batata quente para ele. Mas foi muito desafiante. Achei que ele se aguentou bem, mas muito feliz por ganhar”, disse o tenista, que na segunda-feira reentrou no top-50.A jogar o sexto Estoril Open da carreira, Nuno Borges tem como primeiro objetvo passar a barreira dos quartos de final pela primeira vez, mas sonha com algo mais: “Esta semana não é para ser bonita, é para arranjar maneira de ganhar.”.E poderia ter pela frente Stan Wawrinka (118.º), que regressou à terra batida portuguesa 13 anos depois da vitória no Jamor, mas o veterano suíço ficou-se pela primeira ronda, derrotado por Roman Burruchaga (60.º), pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-3. O antigo número 3 do ranking ATP recebeu uma grande ovação do público na despedida e foi homenageado pela organização do torneio, numa cerimónia em que o diretor do torneio, João Zilhão, foi ofereceu um quadro com uma das suas últimas pegadas num torneio de terra batida, a do Estoril Open, emoldurada. ‘Stan the Man’ Wawrinka vai pendurar as raquetes em outubro, em casa, no ATP 500 de Basileia..Tiago Pereira chegou a dispor de um match point... Tiago Pereira, que recebeu um wild card, foi eliminado na primeira ronda, depois de perder com o peruano Gonzalo Bueno, por 6-3, 1-6 e 7-6. A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, Tiago Pereira (371.º) esteve a vencer por 5-1 no terceiro set e chegou a dispor de um match point, mas acabou eliminado.Pablo Carreno Busta, campeão em 2017, abriu a jornada com uma vitória sobre Vilius Gaubas (6-1e 6-3) e vai defrontar Luca Van Assche, carrasco de Frederico Silva. Já Daniel Mérida, acabou eliminado pelo lucky looser Kyrian Jacquet (1-6, 6-1 e 7-5), que irá agora enfrentar Alexander Blockx.A fechar o dia, Jaime Faria eliminou Zandschulp, pelos parciais de 6-3 e 6-4, tornando-se o oitavo português a conquistar pelo menos uma vitória no Estoril Open. O número 2 nacional juntou-se assim a Nuno Borges e Tiago Torres - joga na quarta-feira com o chileno Alejandro Tabilo - na segunda ronda, onde irá encontrar Gonzalo Bueno, carrasco de Tiago Pereira. Também amanhã, entrará em ação Francisco Cabral, em pares, com Nuno Borges, e a outra dupla 100% portuguesa, Jaime Faria e Henrique Rocha.isaura.almeida@dn.pt