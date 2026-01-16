Brabec domina a penúltima etapa e fica a um passo do título no Dakar 2026

Ricky Brabec deu esta sexta-feira, 16 de janeiro, um passo decisivo para conquistar o terceiro título no Dakar, ao vencer a 12.ª etapa das motos entre Al Henakiyah e Yanbu e recuperar a liderança da classificação geral. O norte-americano da Honda cumpriu na perfeição a estratégia delineada na véspera, quando abrandou propositadamente no final da 11.ª etapa para garantir uma posição de partida mais favorável nesta penúltima especial. Numa tirada de 311 quilómetros cronometrados, Brabec impôs um ritmo fortíssimo, superou o argentino Luciano Benavides no segundo ponto intermédio e foi alargando a vantagem até cortar a meta com 3m43s de avanço sobre o rival da KTM. Mesmo após as bonificações atribuídas a Benavides por abrir pista, o americano manteve mais de três minutos de margem e vai defender 3m20s na curta especial final de sábado, em Yanbu, ficando muito bem colocado para selar o terceiro triunfo no rali mais duro do mundo. Nas motos, o dia foi também de grande destaque para Portugal. Martim Ventura voltou a brilhar e foi 6.º classificado na etapa e 2.º entre as Rally2, num desempenho de enorme nível num traçado rápido, técnico e com navegação exigente. Com este resultado, o piloto da Honda mantém-se no lote da frente e é agora 11.º da geral absoluta, além de segurar o 3.º lugar provisório no pódio da categoria Rally2, ocupando o “degrau mais baixo” desse pódio antes da derradeira especial. Bruno Santos, em Husqvarna, completou mais uma jornada sólida e consistente, reforçando a imagem de grande regularidade que tem mostrado ao longo da prova; o português é 17.º classificado da geral, também ele muito perto de fechar o Dakar dentro do top-20 absoluto, um registo de enorme valor face ao nível do pelotão. Já Nuno Silva, em KTM, segue a cumprir o objetivo de levar a moto até ao fim da prova e ocupa, depois da etapa de hoje, o 85.º lugar da classificação geral. Nos automóveis, a penúltima etapa voltou a ser dura para a armada portuguesa, em particular para João Ferreira, mas o piloto leiriense recusou baixar os braços. Ao volante de um Toyota Hilux da estrutura oficial, navegando por Filipe Palmeiro, Ferreira sofreu dois furos logo na fase inicial da especial, o que comprometeu qualquer ambição de repetir o brilhante 4.º lugar obtido na véspera. Ainda assim, conseguiu limitar danos e terminar a tirada entre Al Henakiyah e Yanbu na 19.ª posição, ocupando igualmente o 19.º lugar à geral à entrada do derradeiro dia de prova. A sequência de furos e o embate numa pedra na etapa-maratona já tinham afastado o português da luta pelo pódio, mas a dupla lusa mantém o foco em terminar em força e, se possível, discutir mais um resultado de relevo numa especial. Ainda nos automóveis, Maria Gameiro, em Mini e navegada pela espanhola Rosa Romero, voltou a mostrar resiliência numa etapa particularmente seletiva. A piloto portuguesa foi 66.ª classificada e subiu ao 68.º lugar da classificação geral, mantendo também a liderança na Taça das Senhoras, o que a deixa muito perto de fechar este Dakar com um título de classe e um lugar firme na história da participação feminina portuguesa na prova. No topo da classificação dos carros, o dia voltou a sorrir a Nasser Al-Attiyah. O qatari venceu a 12.ª etapa, alcançando a 50.ª vitória em especiais do Dakar, e deu mais um passo firme rumo à sexta vitória absoluta da carreira, num duelo intenso com Nani Roma, Ekström, Loeb e o restante pelotão das viaturas oficiais. A consistência de Al-Attiyah nesta segunda semana, aliada à gestão quase perfeita da mecânica, coloca-o numa posição privilegiada para confirmar o triunfo no sábado, numa especial curta, mas onde qualquer erro pode ainda ter consequências pesadas. Com apenas 105 quilómetros cronometrados por disputar, em redor de Yanbu, o Dakar 2026 entra assim na reta final com muito em jogo: Brabec à beira do terceiro título nas motos, Al-Attiyah quase a selar o sexto nas viaturas ligeiras, e Portugal em posição de fechar esta edição com alguns dos melhores resultados de sempre no conjunto das diferentes categorias. .Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira.Portugueses continuam em alta no Dakar e assumem etapa de luxo nos automóveis