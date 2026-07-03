Yassine Bounou, de 35 anos, brilhou no Qatar 2022, competição em que os Leões do Atlas ficaram no quarto lugar.
Yassine Bounou, de 35 anos, brilhou no Qatar 2022, competição em que os Leões do Atlas ficaram no quarto lugar.FOTO: Federação Marroquina de Futebol
Desporto

Bounou, o guarda-redes de Marrocos que quase representou o Canadá por influência de um espanhol

Marroquinos e canadianos abrem os oitavos de final, num jogo especial para o dono da baliza dos africanos, que nasceu em Toronto em 1991, mas mudou-se para Casablanca aos três anos.
Carlos Nogueira
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