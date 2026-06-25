Bolo, camisolas personalizadas e homenagens: assim foi a festa dos 39 anos de Messi com a seleção da Argentina

Lionel Messi celebrou na última quarta-feira, 24 de junho, o seu 39.º aniversário rodeado pelos companheiros da seleção argentina, numa festa preparada pela equipa na concentração em Kansas City, onde a atual campeã do mundo prepara o último jogo da fase de grupos do Mundial 2026.As comemorações incluíram um bolo de aniversário, camisolas personalizadas e várias homenagens ao capitão. Cada jogador vestiu uma t-shirt própria (veja abaixo) com uma fotografia ao lado de Messi e a inscrição "Feliz aniversário, Leo!", enquanto o presidente da Federação Argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, escolheu uma imagem dos dois a celebrarem a conquista do Mundial de 2022. .Lautaro Martínez, por sua vez, surgiu numa fotografia ao lado de Messi em cima de um trio elétrico durante as celebrações da seleção. Nas redes sociais, Julián Álvarez partilhou imagens da festa e deixou uma mensagem ao capitão. "Ao homem que mudou as nossas vidas, nos deu momentos inesquecíveis e nos fez acreditar que os sonhos são possíveis. A melhor parte não foi apenas ver, foi viver tudo isso contigo. Feliz aniversário, capitão". O bolo foi preparado por uma pastelaria de Kansas City que, como não poderia ser diferente, pertence a um pasteleiro argentino. Além de Messi, também os cozinheiros da seleção Diego Iacovone e Antonia Farías celebraram o aniversário durante a concentração.O ambiente de festa acompanha o excelente momento vivido pelo camisola 10. Depois de marcar três golos frente à Argélia e bisar diante da Áustria, Messi chegou aos 18 golos em Campeonatos do Mundo, tornando-se no melhor marcador da história da competição, à frente de Miroslav Klose e Kylian Mbappé. A Argentina já garantiu igualmente o apuramento para os 16 avos de final, depois de vencer os dois primeiros encontros da fase de grupos.Pouco depois da meia-noite, a Associação do Futebol Argentino (AFA) também homenageou o capitão. "O homem que mudou a história do futebol mundial: 39 anos de Lionel Messi", escreveu a federação, que agradeceu ainda ao jogador "por tanto futebol, tanto exemplo e tanto orgulho nacional", sublinhando que o capitão continua a escrever "páginas decisivas na história do futebol mundial". .A próxima partida da Argentina no Mundial 2026 será na madrugada de domingo, 28 de junho, às 3:00 no horário de Lisboa. A partida será contra a Jordânia, já eliminada do torneio. A atual campeã deverá ver o treinador Lionel Scaloni a preservar as principais estrelas, afinal, a primeira colocação já está garantida. .O recorde que não queria e o recorde que Messi conseguiu no apuramento da Argentina.História dos Mundiais. Em 2022, Messi finalmente juntou-se a ‘Diós’ e levou a Argentina ao tricampeonato