Boavista SAD abdica da inscrição na II Divisão da AF Porto e fica sem equipa sénior

A Boavista SAD não vai inscrever a equipa sénior na II Divisão da Associação de Futebol do Porto, escalão para o qual tinha sido despromovida no final da última temporada, optando por não participar em qualquer competição sénior na época 2026/27. A sociedade pretende manter apenas a equipa de sub-19, que disputará a 2.ª Divisão Nacional do escalão.A decisão surge numa fase decisiva do processo de reestruturação financeira da SAD. O prazo para a inscrição nas competições distritais termina sem que a documentação necessária tenha sido apresentada, enquanto decorrem os preparativos para a votação de um novo plano de recuperação, marcada para 11 de agosto, numa tentativa de evitar a liquidação da sociedade.A vaga deixada em aberto pela Boavista SAD será ocupada pelo Varziela, terceiro classificado da III Divisão da AF Porto na época passada, sendo o Perosinho promovido administrativamente ao terceiro escalão distrital.A temporada de 2025/26 agravou a crise desportiva dos axadrezados. Depois da descida da I Liga no ano anterior, a Boavista SAD terminou a principal divisão da AF Porto no 17.º e penúltimo lugar, com apenas 14 pontos, consumando nova despromoção. Ao longo da época, a equipa disputou os jogos como visitada no Parque Desportivo de Ramalde, uma vez que o Estádio do Bessa não recebe jogos oficiais há mais de um ano.A situação ficou ainda mais condicionada pelos quatro impedimentos impostos pela FIFA à inscrição de novos jogadores, obrigando a SAD a recorrer essencialmente a atletas da formação. A equipa de sub-19 será agora a única estrutura desportiva prevista no plano de recuperação apresentado aos credores.Em maio, o tribunal decretou a liquidação da sociedade, depois de o administrador de insolvência considerar inviável submeter o anterior plano de recuperação à votação dos credores. A nova proposta reduz a atividade ao mínimo indispensável, contemplando exclusivamente a participação da equipa de sub-19 nas competições nacionais.Também o clube atravessa um momento particularmente delicado. O Boavista falhou o depósito da verba destinada a suportar as despesas correntes da massa insolvente, colocando em risco a continuidade da atividade de cerca de 1500 atletas distribuídos por 31 modalidades. A entrega das chaves do Estádio do Bessa e de outros espaços estava prevista para esta sexta-feira, embora o movimento "Salvar o Boavista" tenha angariado cerca de 85 mil euros nas últimas semanas e continue a promover uma campanha de recolha de donativos para evitar o encerramento da instituição.Entretanto, a direção apresentou um requerimento ao tribunal para obter autorização da administradora de insolvência para reabrir as instalações do Estádio do Bessa, aguardando ainda uma decisão. Paralelamente, a Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade uma moção em que reafirma o compromisso de colaborar na procura de soluções que permitam preservar uma das instituições históricas do desporto português.Fundado em 1903, o Boavista conquistou o campeonato nacional de futebol na época 2000/01 e soma nove troféus nacionais no escalão sénior masculino. O clube detém atualmente 10% do capital social da SAD, que não apresentará equipa sénior em competição na temporada 2026/27 enquanto tenta garantir a sua viabilidade através do novo plano de recuperação..Câmara do Porto tenta preservar infraestruturas para que o Boavista emerja da insolvência.Boavista encerra atividade após falhar pagamento aos credores