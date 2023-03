Foi preciso paciência e bis de Neres para o Benfica recuperar distâncias

Três golos sem resposta valeram hoje mais três pontos ao Benfica, que assim repôs os oito pontos de vantagem para o FC Porto, na tabela da I Liga, ao fim de 24 jornadas. David Neres jogou no lugar de Rafa e marcou dois golos, numa partida em que João Mário marcou mais um (e falhou uma grande penalidade) e igualou Gonçalo Ramos na lista de melhores marcadores do campeonato (15 golos).

Para a história do jogo fica o 8.º triunfo consecutivo dos encarnados na I Liga e mais um jogo sem sofrer golos. Nos últimos oito encontros, os encarnados sofreram apenas um golo e marcaram 21!

Confortável no Caldeirão dos Barreiros, o Marítimo entrou melhor no jogo. Apesar de aflita (penúltimo da tabela), a equipa de José Gomes entrou com mais ímpeto e pressão sobre a bola. A questão era saber quanto tempo a organização maritimista ia aguentar. E aguentou pouco mais de um quarto de hora. Depois o Benfica começou a ter mais bola e as aproximações à área de Carné passaram a ser frequentes.

João Mário teve o primeiro golo nos pés, por duas vezes, mas a bola saiu por cima da baliza (aos 6 e aos 17 minutos). Parecia difícil para o médio acertar com as medidas da baliza e nem uma grande penalidade ajudou. João Mário falhou um penálti aos 30 minutos: a bola saiu mais uma vez por cima da baliza. Foi a segunda vez que o médio falhou da marca dos 11 metros esta época (acertou 13).

A resposta ao falhanço podia ser ainda mais penalizadora... caso Cláudio Winck não fosse apanhado em fora de jogo quando marcou aquele que seria um golo espetacular. O Marítimo ia aparecendo no jogo. Era preciso atenção com a linha de cinco insular, apesar de Xadas e Beltrane deixarem verdadeira crateras abertas a meio campo para explorar.

Sem Rafa (com gripe) e Guedes (operado ao joelho esquerdo), Roger Schmidt apostou em David Neres, que seria decisivo para o desfecho positivo a favor do líder do campeonato. Aos 34 minutos, o brasileiro obrigou Carné a brilhar, com uma grande defesa, para impedir o primeiro golo. Mas a resistência de Carné não chegou ao intervalo. Já depois dos 45 minutos, Neres só teve de encostar uma bola servida por João Mário - o lance foi denunciado, mas o médio emendou a tempo de servir o colega para o 1-0. E ficou perto do segundo logo a seguir...

Golo e bis de Neres

Apesar do domínio claro no primeiro tempo, a vantagem era magra. Era preciso mais para impedir jogar contra o cronómetro no segundo tempo. Tratou disso João Mário. Abaixo do nível exibicional habitual, o médio acabou por se redimir do penálti falhado e fazer o 2-0. O golo permitiu-lhe igualar Gonçalo Ramos na lista dos melhores marcadores do campeonato, com 15 golos. O avançado acabou em branco e sem qualquer remate.

O terceiro do Benfica foi um golaço: Grimaldo recebeu na grande área e de calcanhar serviu David Neres. Foi a oitava assistência para golo do espanhol, que assim lidera a lista dos jogadores que mais golos ofereceram.

A partir daqui Roger Schmidt geriu e promoveu estreias dos reforços de inverno, Tengstedt e Schjelderup, mas foi João Neves que teve oportunidade para fazer o 4-0, com Carné a impedi-lo com uma grande defesa. Um prémio de consolação para o guardião que evitou uma goleada no Caldeirão.

Com seis derrotas em sete jogos, a vida dos insulares está cada vez mais complicada. A luta pela manutenção continua. Já o Benfica segue em ritmo acelerado na frente.

