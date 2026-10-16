Bernabéu ou Hassan II? Palco da final do Mundial 2030 cria tensão entre Espanha e Marrocos

"Final do Mundial 2030 será no Santiago Bernabéu”, noticiou o jornal espanhol Marca a 4 de julho, antecipando uma reunião para o final desse mês entre as federações de Portugal, Espanha e Marrocos para chegar a um consenso, no que toca à distribuição dos estádios. Podia ainda ler-se no mesmo jornal desportivo espanhol, que a boa relação entre o Real Madrid e a FIFA tinha sido um fator determinante para a escolha do palco para a final da prova. Ora não só não houve consenso como o presidente da federação marroquina, envolvido numa luta política que o poderia levar até ao cargo de primeiro ministro, anunciou, durante um comício, no dia 10 de setembro, que iria ser construído o Estádio Hassan II, em Casablanca, para receber o jogo de atribuição do troféu. “Benslimán terá a honra de receber a final do Campeonato do Mundo de 2030”, afirmou Fouzi Lekjaa, antevendo a inauguração para o final de 2027 e uma capacidade anunciada de 115 mil espectadores, num investimento estimado em mais de 400 milhões de euros.O organismo liderado por Gianni Infantino negou, mas o desconforto entre Espanha e Marrocos foi evidente, ainda mais quando começaram a proliferar notícias nos media marroquinos dizendo que Fouzi Lekjaa tinha recebido essa garantia do presidente da FIFA, numa alegada troca de favores para apoiar a recandidatura de Infantino nas eleições de 2027. O que não agradou a Espanha cuja reação foi firme e passou a esfera desportiva.Milagros Tolón, ministra espanhola do Desporto, veio a público recordar que “Espanha impulsionou a candidatura ao Mundial 2030 juntamente com Portugal” e que Marrocos só aderiu ao projeto numa fase posterior. Além disso, segundo a governante, há uma legitimidade desportiva inquestionável: “Somos campeões mundiais no masculino e no feminino.”Para evitar um mal-estar político e na organização conjunta, o primeiro-ministro demissionário de Marrocos, Aziz Akhannouch, pediu “respeito” e cautela à sua própria federação, presidida pelo seu vice-primeiro ministro, para evitar alimentar mais fricções com o governo de Madrid - uma relação já fragilizada pela questão de Ceuta.Com Portugal fora dessa luta, uma vez que não tem estádios com capacidade mínima exigida e só deverá receber uma dezena de jogos, a solução para desbloquear este impasse pode partir da FIFA, que poderia dar a Marrocos a organização do Mundial de Clubes de 2029. Assim, a final seria entregue ao Santiago Bernabéu, o estádio casa do Real Madrid, considerado o mais moderno do mundo na atualidade, com capacidade para 84 mil espectadores. Mas também em Barcelona se reclama a final para o Camp Nou, uma vez que está em fase de conclusão e pode receber 105 mil adeptos.E como a FIFA só planeia anunciar oficialmente o estádio da final do Mundial 2030 em 2028 - a exemplo do que fez no Mundial 2026 em que só revelou o palco do último jogo em 2024 - muita coisa ainda pode mudar. Até porque o poder mudou de mãos em Marrocos e falta saber como se posicionará Fatima Ezzahra El Mansouri, eleita chefe de Governo depois de vencer as eleições de 23 de setembro.isauura.almeida@dn.pt