A maquete do Grand Stade Hassan II em Casablanca, Marrocos.
A maquete do Grand Stade Hassan II em Casablanca, Marrocos.YallaVamos2030
Desporto

Bernabéu ou Hassan II? Palco da final do Mundial 2030 cria tensão entre Espanha e Marrocos

Hassan II, em Casablanca, está projetado para ser o maior estádio do mundo e receber 115 mil adeptos. FIFA pode decidir só em 2028.
Isaura Almeida
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Mundial 2030
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