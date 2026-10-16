A maquete do Grand Stade Hassan II em Casablanca, Marrocos. YallaVamos2030

Desporto

Bernabéu ou Hassan II? Palco da final do Mundial 2030 cria tensão entre Espanha e Marrocos

Hassan II, em Casablanca, está projetado para ser o maior estádio do mundo e receber 115 mil adeptos. FIFA pode decidir só em 2028.