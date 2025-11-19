Benfiquista Schjelderup condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa por partilha de vídeo ilegal

O norueguês Andreas Schjelderup, avançado do Benfica, foi esta quarta-feira, 19 de novembro, condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa por partilha de vídeo de cariz sexual com menores.A sentença foi lida hoje pelo Tribunal Municipal de Copenhaga, na Dinamarca, país onde os factos ocorreram, há dois anos, quando o futebolista representava o Nordsjaelland.O Ministério Público tinha pedido 20 dias de prisão efetiva, algo que o juiz considerou exagerado, tendo aplicado uma pena mais leve.Na sala do tribunal marcou presença o jogador do Benfica acompanhado pelo seu advogado, tendo ao juiz dito que se considerava culpado, tal como já tinha adiantado no primeiro depoimento. "Recebi o vídeo no Snapchat como uma piada de mau gosto. Depois reencaminhei para um grupo de quatro amigos e sei continuidade à piada", admitiu Schjelderup, que considerou ainda ter-se tratado de um "erro estúpido".O jogador de 21 anos disse ainda que só viu "os primeiros segundos" do vídeo. "Percebi que havia algo de sexual e que eram dois jovens. Aconteceu tão rápido que nem pensei duas vezes. Quando reencaminhei, percebi rapidamente que era ilegal, por isso apaguei o vídeo do grupo e do meu telemóvel em menos de um minuto, garantiu ao juiz do tribunal dinamarquês, reafirmando que não sabia a idade dos jovens que estavam no vídeo..Benfiquista Schjelderup acusado de partilha de imagens de índole sexual de menores quando jogava na Dinamarca.Benfica “ao lado de Schjelderup” no caso da partilha de vídeos sexuais com menores