Benfiquista Schjelderup acusado de partilha de imagens de índole sexual de menores quando jogava na Dinamarca

O jogador do Benfica, Andreas Schjelderup, vai ter de responder em tribunal por alegadamente ter partilhado um vídeo com imagens de índole sexual de menores há cerca de dois anos, quando representava os dinamarqueses do Nordsjaelland.Segundo o jornal norueguês VG, na sua edição online, o jogador foi acusado nos termos do artigo 235.º, segundo parágrafo, do Código Penal dinamarquês, que se refere à posse ou partilha de material sexual que mostre pessoas com menos de 18 anos.O próprio jogador benfiquista emitiu já um comunicado no qual confirma ter feito algo ilegal, mas de forma inadvertida. "Na altura, vivia na Dinamarca, recebi um vídeo e reencaminhei-o para um amigo após alguns segundos, sem pensar duas vezes. Quando o meu amigo me alertou sobre o conteúdo, apaguei-o imediatamente", refere Schjelderup, de 21 anos."O que fiz foi ilegal. Espero ser condenado e receber uma pena suspensa", sublinha Schjelderup, acrescentando que não pensou nas consequências e que "poderia ter sido grave", sublinhando ainda que colaborou com a polícia dinamarquesa depois de ter sido contactado."Quero pedir desculpas às pessoas que foram afetadas pelo vídeo, aos amigos, à família e a todos os apoiantes que desapontei", escreveu ainda na rede social Instagram.