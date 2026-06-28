Benfica vence Sporting e sagra-se bicampeão nacional de futsal

O Benfica sagrou-se bicampeão nacional de futsal, ao vencer no jogo decisivo da final do play-off o Sporting por 4-3, ganhando a série por 3-2, em encontro disputado no pavilhão da Luz.Num encontro emotivo, os 'encarnados' estiveram sempre em vantagem, chegando aos 2-0 com golos de Leo Gugiel (07 minutos) e André Coelho (07), os 'leões' igualaram a dois com tentos de Tomás Paçó (15) e Diogo Santos (26). O Benfica voltou para a frente com Silvestre (27), o Sporting voltou a igualar por Tomás Paçó (27), tendo Kutchy, aos 31, na marcação de um penálti, estabelecido o 4-3 final.O Benfica, que não festejava um bicampeonato desde 2007/08, chegou ao seu 10.º título nacional, ainda longe do Sporting, recordista com 19 conquistas..Benfica conquista nona Taça de Portugal de futsal com vitória frente ao Sporting.Benfica conquista Taça da Liga de futsal após goleada frente ao Elétrico de Ponte Sôr