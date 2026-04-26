Benfica conquista nona Taça de Portugal de futsal com vitória frente ao Sporting

O Benfica conquistou este domingo, 26 de abril, a sua nona Taça de Portugal de futsal ao vencer o Sporting na final, disputada em Gondomar, por 6-5. Num jogo de emoções fortes, a equipa treinada pelo brasileiro Cassiano Klein esteve sempre em vantagem, tendo chegado ao intervalo a vencer por 3-2, com golos de Carlos Monteiro, Kutchy e Jacaré, tendo Rocha e Zicky Té marcado para os leões. No segundo tempo, o Benfica marcou mais três golos por Carlos Monteiro, Lúcio Rocha e Pany Varela, com Diogo Santos, Alex Merlim e Bruno Pinto a fazerem os golos do Sporting.Uma das grandes figuras da partida foi, no entanto, o guarda-redes benfiquista André Correia que defendeu dois livres diretos já na ponta final da partida, quando o Benfica vencia por 6-4.