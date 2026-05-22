​​Benfica pode precisar do Sporting para evitar pré-eliminatórias europeias

A final da Taça de Portugal poderá ter consequências importantes para o Benfica, mesmo sem os encarnados estarem presentes no encontro decisivo, este domingo, 24 de maio, no Jamor. O desfecho da partida pode influenciar diretamente o percurso europeu das águias na próxima temporada, no que diz respeito ao acesso à Liga Europa.Se o Sporting conquistar a Taça de Portugal, o Benfica sai beneficiado. Isto porque os leões já garantiram a qualificação para a Liga dos Campeões através da classificação no campeonato, o que significa que a vaga europeia associada ao vencedor da Taça deixa de ser utilizada pelo clube de Alvalade. Nesse cenário, a redistribuição das vagas europeias acaba por favorecer os encarnados, permitindo-lhes entrar diretamente na fase de liga da Liga Europa, sem necessidade de disputar rondas de qualificação.Para o Benfica, este seria um desfecho particularmente vantajoso. Além de assegurar presença imediata na competição, evitaria um arranque antecipado da época, algo que frequentemente condiciona a preparação física e desportiva das equipas. A entrada direta representaria ainda maior estabilidade no planeamento do plantel, oferecendo mais tempo para integração de reforços e gestão do calendário competitivo.No entanto, caso a Taça de Portugal seja conquistada pelo Torreense - uma equipa sem entrada europeia garantida através do campeonato - o cenário altera-se significativamente. Nesse caso, a vaga direta na Liga Europa será atribuída ao vencedor da prova, obrigando o Benfica a iniciar a campanha europeia mais cedo, através das pré-eliminatórias da competição. O percurso tornar-se mais exigente, com maior número de jogos e margem de erro reduzida antes de alcançar a fase principal.Para os encarnados, uma vitória do Sporting poderá, paradoxalmente, representar uma ajuda preciosa rumo a uma entrada mais tranquila nas competições europeias..Aston Villa vence Liga Europa e deixa Sporting perto da entrada direta na Liga dos Campeões