Benfica pede explicações à Federação sobre as consequências desportivas do processo dos emails para o FC Porto

O Benfica anunciou esta sexta-feira, 20 de março, que enviou um pedido formal de esclarecimento ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre as "medidas, ilações e consequências desportivas" que vão resultar da "decisão judicial, já transitada em julgado, que condena a FC Porto SAD no denominado caso dos e-mails".Este processo transitou em julgado a 16 de janeiro de 2026, depois de o Tribunal Constitucional ter recusado o último recurso interposto pelos dragões, fixando assim em 605.300,90 euros, acrescido de juros e custas judiciais, a indemnização que o FC Porto terá de pagar ao Benfica, conforme havia sido determinado pelo Supremo.Neste processo, o Benfica exigiu inicialmente uma compensação de 17,7 milhões de euros por danos causados pela divulgação de correspondência privada no Porto Canal entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, pelo então diretor de comunicação dos portistas, Francisco J. Marques.A SAD encarnada vem agora lembrar o órgão disciplinar da FPF que o FC Porto "utilizou canais oficiais" para divulgar, "de forma reiterada e pública, conteúdos obtidos ilicitamente, formulando acusações graves de corrupção, manipulação de árbitros e adulteração da verdade desportiva" , algo que o Benfica refere agora que o tribunal comprovou serem "falsas e totalmente infundadas, tendo igualmente constituído um grave dano reputacional para as competições nacionais e uma forma direta e grave de condicionamento de agentes desportivos".Os encarnados argumentam ainda no comunicado que essa divulgação de emails foi feita "com conhecimento, validação e apoio público da administração da FC Porto SAD", pelo que não se trataram de "atos isolados ou excessos individuais, mas antes de uma atuação institucional concertada".Neste sentido, com a decisão a ter transitado em julgado, o Benfica vem agora lembrar que o Conselho de Disciplina "instaurou um processo sobre esta matéria em finais de 2017", entendendo por isso que "não subsistem, nesta altura, mais quaisquer factos por apurar ou analisar", razão pela qual pede que "esclareça, de forma inequívoca e sem mais delongas, quais as consequências e sanções desportivas a aplicar à Futebol Clube do Porto, SAD".Leia o comunicado da íntegra:"O Sport Lisboa e Benfica informa que dirigiu, por via formal, um pedido de esclarecimento ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativamente às medidas, ilações e consequências desportivas que o Conselho de Disciplina irá retirar da decisão judicial, já transitada em julgado, que condena a FC Porto SAD no denominado caso dos e-mails.O Sport Lisboa e Benfica recorda que, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, a FC Porto SAD, através do seu então Diretor de Comunicação, utilizou canais oficiais do clube para divulgar, de forma reiterada e pública, conteúdos obtidos ilicitamente, formulando acusações graves de corrupção, manipulação de árbitros e adulteração da verdade desportiva por parte do Sport Lisboa e Benfica – acusações essas que vieram a ser comprovadas em tribunal como falsas e totalmente infundadas, tendo igualmente constituído um grave dano reputacional para as competições nacionais e uma forma direta e grave de condicionamento de agentes desportivos.Importa igualmente sublinhar que tais condutas foram praticadas no exercício de funções, com conhecimento, validação e apoio público da administração da FC Porto SAD, não se tratando de atos isolados ou excessos individuais, mas antes de uma atuação institucional concertada.Tendo a decisão judicial transitado em julgado, sem qualquer possibilidade de recurso, e considerando que o Conselho de Disciplina instaurou um processo sobre esta matéria em finais de 2017, sem que tenha havido qualquer desenvolvimento ao longo de mais de oito anos e meio, o Sport Lisboa e Benfica entende que não subsistem, nesta altura, mais quaisquer factos por apurar ou analisar.Nesse sentido, é imperativo e urgente que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esclareça, de forma inequívoca e sem mais delongas, quais as consequências e sanções desportivas a aplicar à Futebol Clube do Porto, SAD, face à gravidade dos factos confirmados e provados em tribunal."