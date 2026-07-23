Benfica não venceu e nem convenceu na estreia oficial da época: encarnados perderam com o St. Gallen por 2-1

O Benfica chegou ao intervalo empatado a um golo com o St. Gallen, depois de uma primeira parte em que sentiu muitas dificuldades para impor o seu jogo. Os encarnados até criaram perigo logo aos cinco minutos, numa jogada em que Pavlidis obrigou Ati-Zigi a intervir, mas foram os suíços que, com uma pressão intensa e maior agressividade na disputa da bola, conseguiram condicionar a construção da equipa de Marco Silva.O St. Gallen começou progressivamente a aproximar-se da baliza de Trubin e ameaçou por várias vezes, sobretudo através dos corredores. O Benfica tinha dificuldades para sair com qualidade desde trás e, apesar da mobilidade de Rafa Silva e de algumas tentativas de Pavlidis, raramente conseguiu criar situações claras de finalização.A superioridade suíça nesse período acabou por traduzir-se no marcador aos 36 minutos. Aliou Baldé aproveitou o espaço concedido pela defesa encarnada no corredor esquerdo, avançou em direção à área e bateu Trubin com um remate cruzado, colocando o St. Gallen em vantagem. Pouco depois, o avançado senegalês voltou a surgir em posição privilegiada numa transição rápida, mas desta vez Trubin evitou o segundo golo com uma intervenção decisiva.Quando parecia destinado a regressar aos balneários em desvantagem, o Benfica reagiu. Aos 44 minutos, Pavlidis encontrou Rafa Silva com espaço e o internacional português, perante Ati-Zigi, finalizou com frieza para estabelecer o 1-1. Um empate conseguido perto do intervalo que permitiu aos encarnados corrigir no marcador uma primeira parte marcada pelas dificuldades perante a pressão e a intensidade do St. Gallen.O Benfica entrou na segunda parte à procura de assumir o controlo do jogo, mas continuou a encontrar dificuldades perante um St. Gallen perigoso sempre que chegava à área encarnada. Trubin teve de intervir num cabeceamento de Stevanovic, antes de os encarnados responderem com as melhores oportunidades deste período.Sudakov obrigou Ati-Zigi a uma defesa exigente aos 60 minutos e, na sequência do canto, Manu Silva voltou a testar o guarda-redes suíço. Marco Silva tentou dar outra dinâmica à equipa com as entradas de Enzo Barrenechea e Tiago Gouveia, com o extremo português a ficar perto do golo num remate em arco que passou ao lado.Quando o Benfica procurava chegar à vantagem, foi o St. Gallen que voltou a marcar. Aos 81 minutos, Lukas Daschner cobrou um livre e Tom Gaal apareceu livre ao segundo poste para fazer o 2-1, castigando uma desatenção defensiva dos encarnados.A segunda mão joga-se daqui a uma semana no estádio da Luz. .Liga Europa. Leandro Barreiro falha jogo do Benfica contra o St. Gallen.Liga Europa. Benfica defronta St. Gallen, da Suíça, na segunda pré-eliminatória