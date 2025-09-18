Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Mourinho apresentado. "Não venho para celebrar a carreira. Vou viver para o Benfica"

Treinador assinou contrato até 2027, mas a segunda época é de opção. Técnico orienta o 1.º treino ainda esta tarde no Seixal, com a estreia marcada para sábado (dia 20), frente ao AVS.
JOSÉ SENA GOULÃO

José Mourinho a ser José Mourinho. O Special one usou quase todas as palavras certas durante a apresentação como treinador do Benfica, esta tarde de quinta-feira (18 de setembro), no Seixal, onde irá orientar o primeiro treino. Desde o "controlar as emoções" no momento especial de assumir o comando de "um dos maiores clubes do Mundo", até ao reconhecimento pessoal, em que confessa "não ser um exemplo de fair play", mas garante estar "menos egocêntrico" e mais centrado em dar alegrias aos adeptos. Desportivamente, o setubalense garante ser o mesmo e ter a ainda "mais fome" de vencer aos 61 anos.

Ou ainda quando revela que o vínculo que assinou até 2027, "é um contrato com uma grande ética", com um respeito enorme pelos sócios que vão concorrer à presidência do clube no dia 25 de outubro. E por isso o contrato é até final da época 2025/26, com a possibilidade de ser renovado por mais uma época, até junho de 2027: "No dia seguinte às eleições eu serei o treinador do Benfica. Quero trabalhar no Benfica mas quero que as pessoas estejam no mesmo barco do que eu. Quero cumprir os dois anos e contrato, com êxito, que o clube depois queira renovar comigo".

No Benfica, a equipa técnica de José Mourinho será composta por João Tralhão (adjunto), Pedro Machado (adjunto), António Dias (preparador físico) e Ricardo Formosinho (analista).

A estreia no banco das águias será com o AVS, para a 6.ª jornada da I Liga, no sábado, dia 20 de setembro, precisamente no dia em que fará 25 anos da assinatura do primeiro contrato como treinador, com o Benfica, a 20 de setembro de 2000. O técnico português regressa assim à Luz, depois da sua primeira passagem, na época em 2000/01, ter orientado os encarnados em 11 jogos antes de seguir para o União de Leiria e, mais tarde, para o FC Porto, onde se projetou para o futebol mundial.

Rui Costa: "Há uma cláusula, no final da temporada, que deixa a possibilidade de quem estiver a liderar o clube de continuar ou não com o treinador"

Já houve candidatos a dizer que não querem Mourinho como treinador. Equacionou um interino?

"Mourinho explicou como o contrato foi realizado e aproveito para agradecer ao mister. Há uma cláusula no final da temporada que deixa a possibilidade de quem estiver a liderar o clube de continuar ou não com o treinador. Estamos a contratar para o Benfica um treinador que não é indiferente ao nível mundial, trata-se de um dos nomes mais conceituados ao nível mundial. Assegurar o futuro do Benfica com um treinador de excelência".

Rui Costa: "Não pensar em eleições era deixar o clube sem treinador até às eleições?"

Mourinho é um trunfo eleitoral?

"Estou aqui como presidente do Benfica, estou a escolher um treinador para o Benfica. Faz-me confusão que se use esses termos. A nossa obrigação é o futuro do clube e não pensar em eleições era deixar o clube sem treinador até às eleições? Mourinho é treinador do Benfica porque consideramos que ele tem todos os pergaminhos para estar à frente de um clube como o nosso. Considerámos que tínhamos de alterar a equipa técnica e tinha de ser um treinador capaz de treinar um clube desta dimensão".

Rui Costa: "Foi para mim um privilégio enorme perceber que Mourinho tinha vontade de vir"

Foi fácil contratar Mourinho? "Foi para mim um privilégio enorme perceber que ele tinha vontade de vir treinar o Benfica. Deu-nos força para achar que estávamos com a pessoa certa. Isso facilitou a escolha e a decisão final, por isso conseguimos estar aqui de forma a que o mister dê já o treino desta tarde".

"Obviamente fiz muita borrada, mas as coisas correram-me bem"

Como vai bloquear o ruído da campanha eleitoral e do calendário exigente? E se pudesse dizer uma palavras a Mourinho de há 25 anos que diria?

"Diria "fizeste tudo bem" Obviamente fiz muita borrada, mas as coisas correram-me bem. Em relação ao ruído mediático sou muito forte a proteger-me disso. Não tenho tempo para me preocupar com coisas exteriores. Aquele que de vós me elogiar ou criticar não vai mudar a minha vida. Habituei-me a bloquear essas coisas. Não preciso de briefings diários, apenas os pontos-chave".

"Não sou um grande exemplo de fair-play, mas estou melhor"

Sobre o modelo de Jogo. "No meu anterior clube as coisas eram fáceis, queria jogar a quatro mas o clube contratou cinco jogadores depois de eu ter saído. Enquanto lá estava era impossível. Mas adapto-me àquilo que existe. Tens de te adaptar ao que existe. Eu elogiei o plantel do Benfica e voltarei a fazê-lo. Se perguntar se joguei com as palavras, sim, mas achei que o Benfica tinha feito um ótimo trabalho no mercado, era uma equipa que gostei muito. Não sou um grande exemplo de fair-play, mas estou melhor, mas não foi com facilidade que me saiu os parabéns ao Benfica e ao Bruno [Lage]. O Benfica tem bons jogadores, tinha um bom treinador, mas a nossa vida é assim. É um luto que nós treinadores temos de fazer quando o nosso trabalho é interrompido e o Bruno [Lage] deve estar a sofrer, como eu sofri, mas desejo-lhe as maiores felicidades".

"Estou doido para ganhar o próximo jogo"

O que mudou em Mourinho? "O que não mudou é que estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos era a mesma coisa. Quando joguei contra o Benfica também estava. Essa é a minha essência. Mas há mais maturidade, é muito difícil acontecer alguma coisa com a qual não me tivesse já deparado. Venho para um clube com uma estrutura humana e profissional de altíssimo nível. As pessoas que trago comigo são a minha gente. É fantástico para mim".

"É um contrato com uma grande ética"

"É um contrato com uma grande ética por trás. Só assinei, não o elaborei. Só assino o que me agrada, mas tem da parte do clube um respeito enorme pelas eleições [dia 25 de outubro], pelos sócios que vão concorrer à presidência. Sensibilizou-me o contrato ser direcionado por essa ética. No dia seguinte às eleições eu serei o treinador do Benfica, mas a presença desse lado ético dá uma facilidade que noutras condições não existiria. Quero trabalhar no Benfica mas quero que as pessoas estejam no mesmo barco do que eu. Quero cumprir os dois anos e contrato, com êxito, que o clube depois queira renovar comigo".

"Do ponto de vista tático vou meter o dedo mas de forma muito controlada"

"Não vamos ganhar sempre, mas não podemos perder como perdemos há dois dias. Não é Benfica. Benfica é o que jogou contra o Fenerbahçe 30 minutos, é quem esteve em Istambul com um jogador a menos conseguiu levar um resultado positivo. É o Benfica em que me revejo. Tenho jogo daqui a 48 horas, vou encontrar jogadores em recuperação, tenho de meter o meu dedo mas muito ao de leve, não posso radicalizar. Tem de se começar por este perfil ao nível emocional, entrar em campo a saber que somos muito milhões e pensar neles. Do ponto de vista tático vou meter o dedo mas de forma muito controlada. Muita coisa foi bem feita pelo meu antecessor".

"Sou mais altruísta, menos egocêntrico, na alegria que posso dar aos outros"

"Na cabeça de alguma pessoas tenho dois currículos, um que durou um certo período e outro que na cabeça de alguma pessoas é uma fase menos feliz da minha carreira. A minha infelicidade é que nos últimos 5 anos joguei duas finais europeias. Mas eu não sou importante, venho numa fase em que como pessoa sou mais altruísta, menos egocêntrico, na alegria que posso dar aos outros. Eu não sou importante, os adeptos do Benfica é que são importantes. Estou aqui para servir, para fazer o Benfica ganhar. O ADN do Benfica é ganhar. Revejo-me muito na cultura, no perfil, naquilo que é o povo que ama o futebol. O povo quer ganhar mas quer sentir parte do esforço, da mentalidade, do sacrifício. Nós que somos privilegiados, mas durante 90 minutos representamos aquela gente. Tenho um respeito enorme pela minha profissão mas tenho um respeito enorme pelo meu clube. Ontem era acompanhado por algumas motas das TVS, o benfiquismo saltava à estrada, arrepia, faz pele de galinha. 25 anos ao mais alto nível não me tornaram imune a tudo isto."

Eis a equipa técnica de Mourinho

A equipa técnica de Mourinho será composta por João Tralhão (adjunto), Pedro Machado (adjunto), António Dias (preparador físico) e Ricardo Formosinho (analista).

As primeiras palavras de José Mourinho como treinador do Benfica: "Não venho para celebrar a carreira"

"Tantas emoções, mas a experiência ajuda a controlá-las. Quero agradecer a confiança. Sendo português obviamente não há um único que não conheça a história, a cultura da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar claro que tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Benfica de um modo muito simplista.

Sou o treinador de um dos maiores clubes do Mundo! Quero fechar-me nesta missão, quero centrar-me, não na dificuldade mas no prazer do que é o trabalho de um treinador, de me focar em algo apaixonante. São 25 anos, mas não venho para celebrar carreira. São 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do Mundo.

Quero dizer-lhe, como representante dos benfiquistas, que nenhum dos clubes que tive a oportunidade de treinar, me fez sentir mais motivado do que ser treinador do Benfica. A promessa é clara, vou viver para o Benfica, para a minha missão. Saí de casa e disse 'até domingo'. É uma honra tremenda".

Rui Costa: "Queríamos um treinador com currículo ganhador"

O presidente do Benfica anunciou José Mourinho como treinador. "A seguir ao jogo da Liga dos Campeões era nosso desejo que o próximo jogo já tivésemos treinador, José Mourinho dispensa apresentação. Regressa a uma casa que bem conhece, é um dos treinadores mais conceituados ao nível mundial. Queríamos um treinador com currículo ganhador e dificilmente encontraríamos um currículo mais vasto do que o de José Mourinho. Que seja tão feliz nesta casa como tem sido em todas as outras. É uma honra, um privilégio e um orgulho tê-lo como treinador do Benfica", disse Rui Costa, antes de passar a palavra ao técnico.

Benfica oficializa Mourinho até 2027

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2026/27.

Mais se informa que, 10 dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a

Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27."

José Mourinho está de volta ao Benfica. A apresentação será na tarde desta quinta-feira (18), no Seixal, antes do penúltimo treino da equipa encarnada antes do encontro com o AVS, no sábado, dia 20 de setembro.

O técnico português regressa ao clube da Luz 25 anos depois da sua primeira passagem, em 2000/01, quando orientou os encarnados em 11 jogos antes de seguir para o União de Leiria e, mais tarde, para o Porto, onde se projetou para o futebol mundial.

Desde a saída da Luz no início do século, foram no total nove clubes e 26 troféus conquistados, o que fizeram do setubalense o técnico português mais titulado da história.

Agora, Mourinho chega para suceder Bruno Lage, afastado do cargo na terça-feira (16) após a derrota frente ao Qarabag (2-3), no Estádio da Luz, na estreia da Liga dos Campeões 2025/26.

O contrato de José Mourinho com o Benfica será valido por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. O treinador era a primeira opção do presidente Rui Costa, que inicia nesta sexta-feira (19), o arranque oficial de sua candidatura a mais um mandato a frente do clube.

