José Mourinho apresentado. "Não venho para celebrar a carreira. Vou viver para o Benfica"

José Mourinho a ser José Mourinho. O Special one usou quase todas as palavras certas durante a apresentação como treinador do Benfica, esta tarde de quinta-feira (18 de setembro), no Seixal, onde irá orientar o primeiro treino. Desde o "controlar as emoções" no momento especial de assumir o comando de "um dos maiores clubes do Mundo", até ao reconhecimento pessoal, em que confessa "não ser um exemplo de fair play", mas garante estar "menos egocêntrico" e mais centrado em dar alegrias aos adeptos. Desportivamente, o setubalense garante ser o mesmo e ter a ainda "mais fome" de vencer aos 61 anos. Ou ainda quando revela que o vínculo que assinou até 2027, "é um contrato com uma grande ética", com um respeito enorme pelos sócios que vão concorrer à presidência do clube no dia 25 de outubro. E por isso o contrato é até final da época 2025/26, com a possibilidade de ser renovado por mais uma época, até junho de 2027: "No dia seguinte às eleições eu serei o treinador do Benfica. Quero trabalhar no Benfica mas quero que as pessoas estejam no mesmo barco do que eu. Quero cumprir os dois anos e contrato, com êxito, que o clube depois queira renovar comigo".No Benfica, a equipa técnica de José Mourinho será composta por João Tralhão (adjunto), Pedro Machado (adjunto), António Dias (preparador físico) e Ricardo Formosinho (analista).A estreia no banco das águias será com o AVS, para a 6.ª jornada da I Liga, no sábado, dia 20 de setembro, precisamente no dia em que fará 25 anos da assinatura do primeiro contrato como treinador, com o Benfica, a 20 de setembro de 2000. O técnico português regressa assim à Luz, depois da sua primeira passagem, na época em 2000/01, ter orientado os encarnados em 11 jogos antes de seguir para o União de Leiria e, mais tarde, para o FC Porto, onde se projetou para o futebol mundial.