Benfica apela aos sócios para não usarem pirotecnia antes do jogo com o Celtic

O Benfica apelou aos sócios e adeptos para que não utilizem artigos pirotécnicos nem adotem comportamentos contrários aos regulamentos da UEFA. O aviso foi divulgado esta quinta-feira, dia do jogo com o Celtic, no Estádio da Luz, marcado para as 20h00, a contar para a fase de liga da Liga Europa.

O clube recorda que está sujeito a uma sanção suspensa nas competições europeias. A utilização de pirotecnia ou qualquer outra infração aos regulamentos da UEFA implicará automaticamente a aplicação da penalização, impedindo a presença de adeptos benfiquistas no próximo jogo europeu fora de casa.

Na mensagem, o Benfica agradece o apoio dos adeptos e sublinha a importância da sua presença nas bancadas, em Portugal e no estrangeiro. O clube pede que a paixão e o incentivo à equipa sejam acompanhados pelo respeito pelas regras, para que os benfiquistas possam continuar a acompanhar a equipa nas deslocações europeias.