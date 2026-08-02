Basquetebol. Portugal sofre primeira derrota, mas continua na luta pela liderança do grupo no Europeu feminino de sub-18

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-18 sofreu este domingo (2 de agosto) a primeira derrota no Campeonato da Europa da Divisão B, ao perder frente à Islândia por 91-70, em Tulcea, na Roménia, na terceira jornada da fase de grupos. Depois das vitórias sobre os Países Baixos e a Ucrânia nas duas primeiras rondas, a equipa orientada por Agostinho Pintopassou a somar duas vitórias e uma derrota, mantendo-se na discussão pelo primeiro lugar do Grupo A.Portugal encontrou pela frente uma seleção islandesa extremamente eficaz no lançamento exterior e viu a adversária assumir o comando desde os minutos iniciais. As islandesas chegaram ao intervalo a vencer por 50-31, depois de parciais de 28-13 e 22-18, ampliando a vantagem no terceiro período (19-14) antes da reação portuguesa no derradeiro quarto, ganho por 25-22, insuficiente para evitar a derrota.Apesar do desaire, a seleção nacional voltou a apresentar boas prestações individuais. Maria Marcelino foi uma das mais produtivas, com 11 pontos, oito ressaltos e três roubos de bola, enquanto Carolina Falé também marcou 11 pontos e somou nove ressaltos. Eliane Duarte contribuiu com nove pontos e nove ressaltos e Leonor Paiva terminou com nove pontos e seis ressaltos. Mafalda Monteiro, que na jornada anterior estabeleceu um novo recorde absoluto de pontos de uma jogadora portuguesa num Campeonato da Europa feminino de sub-18, voltou igualmente a estar em evidência.Com este resultado, Portugal continua provisoriamente na liderança do Grupo A, embora a Islândia tenha menos um jogo disputado. A definição da classificação final da série ficará, por isso, dependente dos resultados da última jornada e do encontro ainda em falta da formação islandesa.A seleção portuguesa encerra a fase de grupos na próxima terça-feira, frente à anfitriã Roménia, num encontro marcado para as 16h30 (hora de Portugal continental), procurando garantir a melhor posição possível para a fase seguinte da competição..Portugal estreia-se com vitória no Europeu feminino de basquetebol de sub-18