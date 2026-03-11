Bam Adebayo marca 83 pontos num só jogo e alcança o segundo melhor registo de sempre da NBA

83 pontos num só jogo de basquetebol. Este foi o registo histórico de Bam Adebayo na madrugada desta quarta-feira, 11 de março, na vitória dos Miami Heat frente Washington Wizards por 150-129, em jogo da fase regular da NBA.O poste norte-americano de 29 anos conseguiu o segundo melhor registo de sempre da liga profissional dos Estados Unidos, ultrapassando os 81 de Kobe Bryant. O recorde numa só partida continua a ser a inalcançável marca de 100 pontos de Wilt Chamberlain, a 2 de março de 1962, na vitória dos Philadelphia Warriors frente aos New York Knicks por 169-147.Filho de pai nigeriano e mãe afro-americana, Bam Adebayo nasceu em Newark, New Jersey, chegou à NBA como 14.ª escolha do draft de 2017, tendo sido contratado pelos Miami Heat, onde tem feito a sua carreira, que lhe valeu três presenças no All Star Game e na seleção dos EUA, que conquistou as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024.O feito de Adebayo é algo inesperado porque, afinal, o seu recorde pessoal até hoje era de 41 pontos e esta madrugada conseguiu mais do dobro. "Aconteceu alguma coisa esta noite?", disse Erik Spoelstra, treinador dos Heat, à chegada à conferência de imprensa depois do jogo..O poste deixou o campo debaixo de uma enorme ovação dos quase 20 mil adeptos que encheram o Kaseya Centre, em Miami e ainda no campo admitiu ser "um momento especial". "É o Wilt, eu e depois o Kobe, o que parece uma loucura", sublinhou Adebayo, tentando assimilar que tinha acabado de entrar para uma galeria de notáveis imortais da NBA e do basquetebol.Nos 41:54 minutos em campo, Adebayo converteu 13 dos 21 lançamentos de dois pontos (62%) e acertou sete dos 22 triplos tentados (32%). Os restantes foram através de lançamentos livres, dos quais marcou 36 dos 43 de que dispôs, o que representa um acerto de 84%, o que é impressionante para um basquetebolista que tem como média de aproveitamento na temporada de 77%. A noite de sonho de Bam Adebayo começou logo com 31 pontos no primeiro período, chegado ao intervalo com 43. No segundo tempo, fez mais 19 pontos no terceiro quarto e fechou o jogo com mais 21 no último período.O basquetebolista dedicou o seu feito à família. "Eles viram-me no fundo do poço, a tentar descobrir uma forma de me reerguer. Poder viver este momento e partilhá-lo com todos eles é bastante emocionante", disse.