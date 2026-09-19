Baixa no Benfica. Enzo Barrenechea sofre entorse do joelho com rotura do menisco

O futebolista argentino do Benfica Enzo Barrenechea vai ser operado a uma rotura do menisco interno do joelho esquerdo, informou este sábado (19 de setembro) o clube ‘encarnado’.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Enzo Barrenechea sofreu uma entorse do joelho esquerdo, da qual resultou rotura do menisco interno. O jogador será submetido a intervenção cirúrgica nos próximos dias e iniciará o processo de recuperação”, lê-se no sítio oficial do emblema das ‘águias’.

O médio argentino é assim baixa para o clássico deste domingo no Dragão, frente ao FC Porto, e deve ficar afastado dos relvados por várias semanas. Em casos semelhantes, a recuperação deste tipo de intervenção leva entre as seis e as oito semanas.

O médio, de 25 anos, chegou ao Benfica no início da época passada, tendo, na presente temporada, alinhado em 11 jogos sob o comando de Marco Silva.

O Benfica, segundo classificado com 16 pontos, visita o líder e campeão FC Porto, que soma 18, no domingo, no clássico da sétima jornada da I Liga.