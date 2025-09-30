Axiom Space escolhe português Emiliano Ventura para projeto piloto de treino de astronautas

A Axiom Space, líder global em voos espaciais comerciais e infraestrutura espacial, anunciou o português Emiliano Ventura como primeiro elemento do pioneiro Project Astronaut, um programa piloto de treino de astronautas. O fisiologista tem sido responsável pela preparação física da tripulação das últimos missões à Estação Espacial Internacional e vai agora integrar um projeto de um rigoroso protocolo de treino de astronauta de seis meses, com o objetivo de integrar uma missão Espacial."Ser selecionado como primeiro Astronauta formado pela Axiom Space é a realização de um sonho e de um objetivo que procuro desde o início da minha colaboração com a Axiom Space. Preparar-me com os três maiores Astronautas da história ainda em atividade e que juntos totalizam 16 missões espaciais sendo Comandantes em mais de metade delas faz desta escolha um momento único na história da exploração espacial", disse o português, depois da empresa de Elon Musk anunciar o projeto durante o Congresso Internacional de Astronáutica.. O português que gere o Motor & Sport Institute (MSI), um centro de alto rendimento equipado com tecnologia de ponta única no mundo, sediado em Madrid, é o responsável pela preparação física de muitos pilotos e atletas Olímpicos. Para o antigo campeão nacional de 400 metros barreiras, a ida ao Espaço é mesmo a última barreira que lhe falta ultrapassar. Aluno nota 20, sonhou ser médico, mas a vida de atleta levou-o às Ciências de Desporto e Educação Física, Mestre em Recuperação Funcional, área que utiliza instrumentos da medicina para otimizar o corpo humano. O biohacking, que cruza a biologia com a tecnologia e permite uma intervenção direcionada, é a sua área de especialização. Por isso, para o antigo campeão nacional de 400 metros barreiras, a ida ao Espaço é mesmo a última barreira que lhe falta ultrapassar.Emiliano tem como objetivo participar numa futura missão e explorar, com profundidade científica e curiosidade, como o corpo humano se adapta à microgravidade, por exemplo. O desempenho do fisiologista será registado para investigação e inclui gravidade reduzida (voo parabólico), centrifugadora, câmara de altitude, competências expedicionárias, liderança em ambientes exteriores, aeronaves a jato de alto desempenho, treino de escape subaquático de helicóptero, carga/utilização de cargas, treino biomédico e operações com fatos espaciais.“É uma honra participar na primeira iniciativa Project Astronaut da Axiom Space. Este programa não só promove a investigação científica como também inspira o povo de Portugal e a comunidade global a envolver-se com o futuro da exploração espacial. Juntamente com os recursos inigualáveis e o património de voos da Axiom Space, pretendemos estabelecer novos padrões na preparação de astronautas para os desafios do voo espacial humano comercial”, disse o português, que vai procurar aplicar a sua experiência em otimização do desempenho..O fisiologista português que treina pilotos de F1, campeões olímpicos e astronautas