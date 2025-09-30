Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Axiom Space escolhe português Emiliano Ventura para projeto piloto de treino de astronautas
Desporto

Axiom Space escolhe português Emiliano Ventura para projeto piloto de treino de astronautas

Fisiologista gere o Motor & Sport Institute (MSI), um centro de alto rendimento de Madrid, onde treinam atletas de topo, como o campeão mundial de MotoGP, Marc Márquez.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

A Axiom Space, líder global em voos espaciais comerciais e infraestrutura espacial, anunciou o português Emiliano Ventura como primeiro elemento do pioneiro Project Astronaut, um programa piloto de treino de astronautas. O fisiologista tem sido responsável pela preparação física da tripulação das últimos missões à Estação Espacial Internacional e vai agora integrar um projeto de um rigoroso protocolo de treino de astronauta de seis meses, com o objetivo de integrar uma missão Espacial.

"Ser selecionado como primeiro Astronauta formado pela Axiom Space é a realização de um sonho e de um objetivo que procuro desde o início da minha colaboração com a Axiom Space. Preparar-me com os três maiores Astronautas da história ainda em atividade e que juntos totalizam 16 missões espaciais sendo Comandantes em mais de metade delas faz desta escolha um momento único na história da exploração espacial", disse o português, depois da empresa de Elon Musk anunciar o projeto durante o Congresso Internacional de Astronáutica.

O português que gere o Motor & Sport Institute (MSI), um centro de alto rendimento equipado com tecnologia de ponta única no mundo, sediado em Madrid, é o responsável pela preparação física de muitos pilotos e atletas Olímpicos. Para o antigo campeão nacional de 400 metros barreiras, a ida ao Espaço é mesmo a última barreira que lhe falta ultrapassar.

Aluno nota 20, sonhou ser médico, mas a vida de atleta levou-o às Ciências de Desporto e Educação Física, Mestre em Recuperação Funcional, área que utiliza instrumentos da medicina para otimizar o corpo humano. O biohacking, que cruza a biologia com a tecnologia e permite uma intervenção direcionada, é a sua área de especialização. Por isso, para o antigo campeão nacional de 400 metros barreiras, a ida ao Espaço é mesmo a última barreira que lhe falta ultrapassar.

Emiliano tem como objetivo participar numa futura missão e explorar, com profundidade científica e curiosidade, como o corpo humano se adapta à microgravidade, por exemplo. O desempenho do fisiologista será registado para investigação e inclui gravidade reduzida (voo parabólico), centrifugadora, câmara de altitude, competências expedicionárias, liderança em ambientes exteriores, aeronaves a jato de alto desempenho, treino de escape subaquático de helicóptero, carga/utilização de cargas, treino biomédico e operações com fatos espaciais.

“É uma honra participar na primeira iniciativa Project Astronaut da Axiom Space. Este programa não só promove a investigação científica como também inspira o povo de Portugal e a comunidade global a envolver-se com o futuro da exploração espacial. Juntamente com os recursos inigualáveis e o património de voos da Axiom Space, pretendemos estabelecer novos padrões na preparação de astronautas para os desafios do voo espacial humano comercial”, disse o português, que vai procurar aplicar a sua experiência em otimização do desempenho.

Axiom Space escolhe português Emiliano Ventura para projeto piloto de treino de astronautas
O fisiologista português que treina pilotos de F1, campeões olímpicos e astronautas
astronautas
Axiom Space

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt