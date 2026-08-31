Auriol Dongmo campeã do lançamento do peso com recorde dos Jogos em Taranto
ADAM VAUGHAN
Desporto

Auriol Dongmo campeã do lançamento do peso com recorde dos Jogos em Taranto

Dobradinha lusa com marca de 19,42 metros garante o nono triunfo dourado para a comitiva nacional em solo italiano.
DN/Lusa
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A atleta portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se esta campeã no lançamento do peso dos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, com a também lusa Jéssica Inchude a ficar com a medalha de prata.

Numa luta pelo ouro circunscrita às duas atletas portuguesas, Dongmo, de 36 anos, lançou 19,42 metros, estabelecendo um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo, e bateu Inchude, que fez 18,86. A italiana Sara Verteramo fechou o pódio, com 16,79.

A Campeã Mundial de pista coberta de 2022 e 4.ª classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 conquistou o nono ouro para Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional soma agora 23 medalhas, depois das alcançadas hoje pelas duas olímpicas no lançamento do peso.

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