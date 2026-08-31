Auriol Dongmo campeã do lançamento do peso com recorde dos Jogos em Taranto

A atleta portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se esta campeã no lançamento do peso dos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, com a também lusa Jéssica Inchude a ficar com a medalha de prata.

Numa luta pelo ouro circunscrita às duas atletas portuguesas, Dongmo, de 36 anos, lançou 19,42 metros, estabelecendo um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo, e bateu Inchude, que fez 18,86. A italiana Sara Verteramo fechou o pódio, com 16,79.

A Campeã Mundial de pista coberta de 2022 e 4.ª classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 conquistou o nono ouro para Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional soma agora 23 medalhas, depois das alcançadas hoje pelas duas olímpicas no lançamento do peso.

