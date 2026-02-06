Associação de Futebol de Lisboa adia jogos distritais devido ao mau tempo
AFL
Desporto

Associação de Futebol de Lisboa adia jogos distritais devido ao mau tempo

Decisão incide nos encontros deste fim-de-semana e tem em conta os avisos da Proteção Civil e a segurança de atletas, dirigentes e público
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

A Associação de Futebol de Lisboa anunciou o adiamento de todos os jogos das provas distritais inicialmente agendados para os dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, na sequência das condições meteorológicas adversas que têm afetado a região e outras zonas do país.

Em comunicado divulgado esta semana, a Direção da associação refere que a decisão foi tomada “face às condições meteorológicas registadas nos últimos dias e aos constrangimentos para as populações”, tendo em conta igualmente o Estado de Calamidade decretado pelo Governo de Portugal e os sucessivos avisos emitidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a nota oficial, os encontros reagendados dizem respeito a todas as competições distritais, nas variantes de futebol e futsal. De forma geral, os jogos previstos para o fim de semana de 7 e 8 de fevereiro passam para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026.

No entanto, há exceções nas competições de acesso às taças nacionais de futsal, nomeadamente nos campeonatos distritais da I Divisão Sub-19, Sub-17 e Sub-15. Nestes casos, os jogos da 6.ª jornada serão disputados apenas nos dias 28 de fevereiro e 1 de março de 2026, enquanto a 10.ª jornada destas provas foi reagendada para 7 de março de 2026. A Associação justifica esta alteração com o cumprimento dos prazos de indicação das equipas à Federação Portuguesa de Futebol.

O adiamento dos jogos em Lisboa insere-se num contexto mais alargado de medidas preventivas adotadas em todo o país. Nos últimos dias, várias autarquias, federações e associações desportivas suspenderam eventos, treinos e competições, como forma de salvaguardar a segurança de atletas, dirigentes, árbitros e público, face a fenómenos meteorológicos extremos que têm provocado inundações, cortes de vias e danos em infraestruturas.

As autoridades continuam a apelar à população para que evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil, enquanto se mantiverem os avisos meteorológicos e a situação de emergência em vigor.

image-fallback
Mau Tempo/Alentejo: Inundações e jogo de futebol interrompido devido à queda de granizo
Associação de Futebol de Lisboa adia jogos distritais devido ao mau tempo
Chuva, chuva e mais chuva. As imagens do mau tempo na região da grande Lisboa
Futebol
Mau Tempo
Segurança
Proteção Civil
depressão Kristin
jogos adiados

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt