Associação de Futebol de Lisboa adia jogos distritais devido ao mau tempo

A Associação de Futebol de Lisboa anunciou o adiamento de todos os jogos das provas distritais inicialmente agendados para os dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, na sequência das condições meteorológicas adversas que têm afetado a região e outras zonas do país.Em comunicado divulgado esta semana, a Direção da associação refere que a decisão foi tomada "face às condições meteorológicas registadas nos últimos dias e aos constrangimentos para as populações", tendo em conta igualmente o Estado de Calamidade decretado pelo Governo de Portugal e os sucessivos avisos emitidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Segundo a nota oficial, os encontros reagendados dizem respeito a todas as competições distritais, nas variantes de futebol e futsal. De forma geral, os jogos previstos para o fim de semana de 7 e 8 de fevereiro passam para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026.No entanto, há exceções nas competições de acesso às taças nacionais de futsal, nomeadamente nos campeonatos distritais da I Divisão Sub-19, Sub-17 e Sub-15. Nestes casos, os jogos da 6.ª jornada serão disputados apenas nos dias 28 de fevereiro e 1 de março de 2026, enquanto a 10.ª jornada destas provas foi reagendada para 7 de março de 2026. A Associação justifica esta alteração com o cumprimento dos prazos de indicação das equipas à Federação Portuguesa de Futebol.O adiamento dos jogos em Lisboa insere-se num contexto mais alargado de medidas preventivas adotadas em todo o país. Nos últimos dias, várias autarquias, federações e associações desportivas suspenderam eventos, treinos e competições, como forma de salvaguardar a segurança de atletas, dirigentes, árbitros e público, face a fenómenos meteorológicos extremos que têm provocado inundações, cortes de vias e danos em infraestruturas.As autoridades continuam a apelar à população para que evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil, enquanto se mantiverem os avisos meteorológicos e a situação de emergência em vigor.