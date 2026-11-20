O novo troféu do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, que se realiza de 20 a 22 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve, é uma verdadeira obra de arte portuguesa e recria a pista conhecida como “montanha-russa” de Portimão.

A peça é assinada por Carlos Mello, com execução da Northbrass, sob orientação de Paulo Pinto, e mestria de Arlindo Moura, nome maior da filigrana portuguesa.

“O meu propósito foi criar muito mais do que um troféu desportivo. Uma peça que transportasse a identidade de Portugal, onde a geografia do circuito, a emoção da competição e a tradição artística portuguesa se encontram numa linguagem contemporânea. Uma criação que celebra uma vitória, mas que conta também uma história sobre aquilo que somos”, afirmou Carlos Mello, autor do troféu, fundador e diretor criativo da MainGUILTY

Depois de marcar presença na Fórmula 1, em Silverstone, este verão, a marca de mobiliário de luxo fundada em 2021, em Paços de Ferreira, estreia-se no MotoGP, assumindo o desafio de conceber todos os troféus oficiais das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3 da edição de 2026.

"Há uma carga simbólica muito especial em ver uma empresa portuguesa criar os troféus de um Grande Prémio disputado em Portugal e encontrar precisamente na identidade do Autódromo Internacional do Algarve a inspiração para estas peças. É um motivo de orgulho ver o talento e o saber-fazer nacionais representados num palco com esta dimensão internacional", segundo Jaime Costa, CEO do Autódromo Internacional do Algarve.