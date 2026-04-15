Quenda está de volta após lesão e pode jogar com o Arsenal.
Quenda está de volta após lesão e pode jogar com o Arsenal.FOTO: RUI MINDERICO/LUSA
Desporto

Arsenal-Sporting. Está em jogo um lugar na história e mais milhões de euros em receita

Leões jogam em Londres e estão obrigados a marcar, pelo menos, um golo para eliminar os 'gunners' e chegar pela primeira vez às meias-finais da prova.
Isaura Almeida
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