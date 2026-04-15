Arsenal-Sporting. Está em jogo um lugar na história e mais milhões de euros em receita

O Sporting quer fazer o que ainda não foi feito: chegar às meias-finais da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua centenária história. Para isso terá de eliminar o Arsenal nos quartos de final da prova. Um missão difícil, tendo em conta que entrará em campo em desvantagem, uma vez que perdeu, por 1-0, no Estádio José Alvalade. Na noite desta quarta-feira (20h00, Sport TV5), 14 de abril, no Estádio Emirates, em Londres, a equipa de Rui Borges está por isso obrigada a marcar, pelo menos, um golo para poder igualar a eliminatória frente à formação londrina, adversário que os leões nunca venceram (soma quatro derrotas e quatro empates). .Rui Borges: "Este grupo merece marcar a história do Sporting ao nível das grandes lendas".Além desta, só por uma vez, em 1982/83, os leões conseguiram chegar aos quartos-de-final da principal prova europeia, na altura ainda Taça dos Campeões Europeus. Então comandados por António Oliveira, os leões estiveram perto de conseguir um lugar nas meias-finais, mas, após o triunfo caseiro (1-0) frente à Real Sociedad, perderam em San Sebastián (2-0), ficando pelos quartos-de-final. Mas o Arsenal não é um adversário qualquer, é o vencedor da fase liga da Champions, tendo feito o pleno de 24 pontos e apurando-se diretamente para os oitavos-de-final, ronda em que eliminaram o Bayer Leverkusen. Além de estarem invicto na Liga dos Campeões (ganharam 10 em 11 jogos), os gunners só perderam seis vezes em 2025/26, duas delas em casa, com o Manchester United (2-3), e, no último sábado, frente ao Bournemouth (1-2).Jogar fora de casa nas provas europeias não tem sido confortável para o Sporting, que procura inspiração nos dois momentos em que foi bem sucedido em Inglaterra - em Southampton (4-2, em 1981/82) e Middlesbrough (3-2, em 2004/05) - para tentar a reviravolta europeia.Hoje regressa ao Emirates, um campo de boas recordações. Nos oitavos da Liga Europa de 2022/23, a equipa leonina conseguiu um triunfo nos penáltis (5-3), depois de um empate caseiro (1-1), e eliminou os londrinos da prova. Algo que ambiciona repetir, agora na principal prova do futebol europeu.Para o jogo desta noite, Rui Borges conta com o capitão, Morten Hujlmand, que falhou o encontro de Alvalade por estar castigado, e também com Geovany Quenda, que voltou a jogar, no sábado, frente ao Estrela da Amadora (vitória leonina por 1-0), depois de uma ausência de mais de quatro meses, por lesão.Chegar às meias-finais é também evitar a 10.ª vez em que equipas portuguesas são afastadas nos quartos-de-final da Champions, depois de cinco eliminações do Benfica e quatro do FC Porto desde que os dragões levantaram o troféu em 2003/04.Um lugar entre as quatro melhores equipas da Europa em 2025/26 também pode valer um recorde de receitas. O Sporting nunca ganhou tanto dinheiro e já garantiu 79,5 milhões de euros na Liga dos Campeões, podendo ainda ultrapassar o recorde português de prémios numa só edição - os 80,6 milhões que o FC Porto arrecadou em 2018/19.isaura.almeida@dn.pt .Sporting 0-1 Arsenal: golo nos descontos complica leões nos quartos da Liga dos Campeões