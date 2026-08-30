Arialis Martinez conquista bronze nos 100 metros e dá 21.ª medalha a Portugal

Arialis Martinez conquistou este domingo a medalha de bronze nos 100 metros dos Jogos do Mediterrâneo, em Taranto, garantindo o primeiro pódio do atletismo português nesta edição da competição e elevando para 21 o número de medalhas alcançadas pela Equipa Portugal.

A velocista portuguesa terminou a final em 11,43 segundos, atrás da francesa Gemima Joseph, vencedora com 11,33, e da grega Polyniki Emmanouilidou, segunda classificada com 11,41. Beatriz Castelhano também esteve na decisão e concluiu a prova no sexto lugar, com a marca de 11,63 segundos.

Portugal ficou perto de somar outra medalha no atletismo através de Patrícia Silva. A atleta, bronze nos 1500 metros dos recentes Europeus de Birmingham, terminou os 5000 metros na quarta posição, em 15.23,87 minutos. A prova foi ganha por Fatima Birdaha, com 15.07,40.

No ténis, Francisco Rocha não conseguiu alcançar a final de singulares. O português perdeu nas meias-finais diante do marroquino Karim Bennani, 452.º do ranking mundial, pelos parciais de 1-6 e 4-6, ficando remetido para o encontro de atribuição da medalha de bronze, frente ao italiano Carlo Caniato.

O arranque do torneio individual de ténis de mesa foi totalmente vitorioso para Portugal. Matilde Pinto bateu a kosovar Shega Hashani por 4-0, com os parciais de 11-5, 11-8, 11-7 e 11-4, e garantiu a passagem aos oitavos de final. Clement Campino venceu o grego Ioannis Sgouropoulos por 4-1 (16-14, 11-8, 12-10, 7-11 e 12-10), enquanto Mariana Santa Comba superou a argelina Tania Morice pelo mesmo resultado, com os parciais de 4-11, 11-3, 11-9, 11-7 e 11-4. João Pedro Monteiro completou o pleno português ao derrotar o libanês Michel Abi Nader por 4-0 (11-4, 11-6, 11-6 e 11-5).

Na ginástica artística, a equipa feminina, formada por Joana Reis, Mariana Parente e Mafalda Costa, totalizou 139,850 pontos na qualificação do concurso completo. Portugal obteve 38,100 pontos no salto, 32,600 nas paralelas assimétricas, 34,000 na trave e 35,450 no solo. Mafalda Costa conseguiu o melhor resultado individual entre as portuguesas, com 47,450 pontos, seguida de Mariana Parente, com 47,400, e de Joana Reis, com 45,300.

Na vela, Luísa Peres foi segunda e décima nas duas regatas disputadas em ILCA 6, resultados que a colocaram no nono lugar da classificação geral, com 45 pontos líquidos. Em IQFoil, Ricardo Correia registou um terceiro, um oitavo, um 12.º e um 11.º lugares, ocupando a 11.ª posição da geral, com 53 pontos líquidos.

Ao fim de pouco mais de uma semana de competição, Portugal soma 21 medalhas e está a apenas quatro do total alcançado na edição anterior dos Jogos do Mediterrâneo. Em Oran 2022, a comitiva portuguesa terminou com 25 pódios, naquele que permanece como o melhor resultado nacional na história da competição.

A marca ainda pode ser ultrapassada, uma vez que os Jogos se prolongam até 3 de setembro e Portugal continua representado em várias modalidades. A seleção feminina sub-18 de futebol vai disputar esta segunda-feira, às 18h00, a final diante da Itália, tendo já garantida pelo menos a medalha de prata.

Também a seleção masculina de andebol mantém possibilidades de subir ao pódio, disputando com a Argélia o encontro de atribuição da medalha de bronze. No triatlo, Afonso Ferreira, Gustavo do Canto, Inês Rico e Matilde Santos regressam à competição para a estafeta mista.

Portugal continua igualmente em prova no atletismo, ginástica artística, ténis, ténis de mesa, vela, hipismo e basquetebol 3x3. Há ainda duas modalidades com participação portuguesa que não começaram: o remo e o skateboarding.

No remo, cujas competições decorrem entre 31 de agosto e 3 de setembro, as cores nacionais serão defendidas por Afonso Santos, no single masculino, Duarte Castro, no single ligeiro masculino e no double ligeiro misto, e Inês Oliveira, no single ligeiro feminino e no double ligeiro misto.

No skateboarding, Madu Teixeira e Matilde Ribeiro vão competir nas provas masculina e feminina de street. As eliminatórias estão marcadas para 1 de setembro e as finais realizam-se no dia seguinte.

Com vários atletas ainda em competição, duas modalidades por começar e oportunidades imediatas de pódio no futebol e no andebol, Portugal mantém em aberto a possibilidade de superar as 25 medalhas conquistadas há quatro anos e estabelecer um novo máximo nacional nos Jogos do Mediterrâneo.