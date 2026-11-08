Argentina vence Portugal e fica com o terceiro lugar da Finalíssima de futsal

A Argentina venceu Portugal por 3-1, este domingo, na Arena Niterói, no Brasil, e conquistou o terceiro lugar da Finalíssima de futsal. A equipa portuguesa, que defendia o título conquistado na edição inaugural, em 2022, terminou a competição sem conseguir recuperar da derrota nas meias-finais frente à Espanha.

A Argentina entrou praticamente a ganhar: Altamirano marcou aos nove segundos, surpreendendo a defesa portuguesa. Portugal procurou reagir e chegou ao empate no início da segunda parte. Pany Varela criou a jogada pela esquerda e Hugo Neves concluiu, restabelecendo a igualdade.

O encontro manteve-se equilibrado até a Argentina voltar a marcar, num livre de Bolo que desviou em Tomás Paçó antes de entrar na baliza. Já perto do fim, com Portugal a arriscar no guarda-redes avançado, Bolo aproveitou a baliza deserta para fixar o resultado em 3-1.

A seleção orientada por Jorge Braz chegou à disputa do terceiro lugar depois de perder com a Espanha nas grandes penalidades, após um empate a dois golos no tempo regulamentar. A Argentina também caiu nas meias-finais no desempate por penáltis, frente ao Brasil, depois de um empate a uma bola.

Portugal, campeão da primeira Finalíssima, em 2022, não conseguiu, assim, repetir a presença na final. Espanha e Brasil disputam o título nesta edição.