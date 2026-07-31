Pedro Emanuel, treinador do Vasco da Gama, busca sua primeira vitória no Brasileirão.
Pedro Emanuel, treinador do Vasco da Gama, busca sua primeira vitória no Brasileirão. Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama
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Após primeira vitória, Pedro Emanuel encara semana de teste de fogo no Vasco da Gama

Treinador português terá três partidas decisivas nos próximos oito dias e chega para os desafios com confiança reforçada após classificação na Taça Sul-Americana.
Nuno Tibiriçá
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