Aos 42 anos, Nelson Évora volta a ser campeão nacional do triplo salto 

Nelson Évora continua a desafiar o tempo. Aos 42 anos e depois de ter regressado esta temporada à competição, após uma ausência de cerca de três anos, o campeão olímpico de Pequim 2008 sagrou-se este sábado campeão de Portugal do triplo salto, no Estádio Universitário de Lisboa.Évora conquistou o título com um salto de 16,03 metros, deixando no segundo lugar Tiago Luís Pereira, que chegou aos 15,93 metros e alcançou a sua melhor marca da temporada. O resultado do veterano português representa também a segunda melhor marca nacional do ano, apenas atrás dos 17,71 metros de Pedro Pichardo, ausente destes Campeonatos de Portugal.O triunfo ganha dimensão adicional pelo percurso recente do atleta. Nelson Évora não conquistava o título nacional do triplo salto desde 2017 e a sua última participação nos Campeonatos de Portugal tinha acontecido em 2021, quando terminou no segundo lugar, precisamente atrás de Tiago Luís Pereira.Desta vez, Évora inverteu as posições e interrompeu igualmente uma sequência de sete títulos consecutivos de Tiago Luís Pereira, confirmando que o regresso às pistas não se limita ao simbolismo de uma despedida de uma das maiores figuras da história do atletismo português.O campeão olímpico representa atualmente o Juventude Ilha Verde, dos Açores, clube que já tinha ajudado recentemente a conquistar a 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes em pista ao ar livre, também com uma vitória no triplo salto.Os 16,03 metros representam ainda uma melhoria significativa em relação aos 15,42 que Évora tinha alcançado em junho, quando reapareceu em competição no Meeting Cidade de Lisboa, também no Estádio Universitário. Nessa ocasião, venceu depois de praticamente três anos afastado das provas.Évora, nascido em 20 de abril de 1984, possui um recorde pessoal de 17,74 metros, alcançado em 2007, ano em que se sagrou campeão mundial em Osaka. Um ano depois conquistou o ouro olímpico em Pequim, juntando posteriormente ao currículo, entre muitos outros resultados internacionais, o título europeu ao ar livre em Berlim, em 2018, e dois títulos europeus em pista coberta..Antes do publicitado 'último salto’, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional aos 42 anos\n.Nélson Évora regressa três anos depois e vence no triplo salto aos 42 anos