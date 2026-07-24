Antes do publicitado 'último salto’, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional aos 42 anos
FPA
Desporto

Antes do publicitado 'último salto’, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional aos 42 anos

Campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto está inscrito nos Campeonatos de Portugal. Representa o modesto Juventude Ilhas Verdes dos Açores.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Atletismo
Federação Portuguesa de Atletismo
Nelson Évora
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt