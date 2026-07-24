Antes do publicitado 'último salto’, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional aos 42 anos

Um mês depois de voltar ao ativo, após uma paragem de três anos, o campeão olímpico do triplo salto em Pequim2008, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional aos 42 anos. Inscrito pelo Juventude Ilha Verde, clube dos Açores, a quem ajudou a subir à II Divisão do atletismo nacional, no passado dia 28 de junho, o triplista apresenta-se para competir nos nacionais de atletismo, que decorrem de hoje até domingo, no Estádio Universitário, em Lisboa. A final do triplo salto está marcada para domingo e Nelson procura aumentar um palmarés que conta já com 15 títulos nacionais - sendo o segundo atleta masculino em atividade com mais títulos.Longe dos 17,67 metros que lhe valeram o ouro olímpico há quase 20 anos, mas perto das marcas que fez, em 2023, antes da paragem devido a lesão (15,61 metros), o medalhado olímpico saltou 15,40 metros no Campeonato Nacional de Clubes e já tinha saltado 15,42m no Meeting de Lisboa, no dia 10 de junho. E, olhando para a lista de inscritos, só um dos 12 adversários chega aos campeonatos com uma marca claramente superior à de Nelson: Tiago Luís Pereira, do Sporting, com 16,50 metros.Representou FC Porto, Benfica, Sporting e Barcelona, mas é com o Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde que se poderá despedir: “Para o Juventude Ilha Verde, é um enorme orgulho receber um atleta desta dimensão. A sua presença representa não só um reforço desportivo de grande valor, mas também um momento histórico para o clube e para o atletismo açoriano.”Para Nelson Évora, “o salto começa na cabeça” e, por isso, o sucesso do seu salto dependerá da sua saúde mental, algo que ele tem privilegiado nos últimos tempos e sem descurar os treinos físicos, como o seu treinador, Mário Aníbal, revelou em entrevista ao DN. “Ele quer despedir-se numa grande competição e perguntou-me se acreditava nisso e eu disse-lhe: ‘Sim, bora, vamos trabalhar.’ Logo depois lesionou-se e foi operado. Depois foi pai e eu até julguei que este ano já não fosse aparecer, mas voltou e com uma vontade enorme”, disse o técnico, ressalvando: “Claro que nunca mais vai ser o Nelson que foi, mas acredito que pode despedir-se da forma como deseja.”O último salto de um campeão olímpicoO último salto da carreira já está a ser preparado e com pompa e circunstância. O Campeão Olímpico uniu-se à Leapmotor Portugal - marca chinesa que chegou a Portugal há um ano para pôr a mobilidade elétrica ao alcance de todos - na preparação do seu derradeiro salto e tem desafiado várias personalidades para se colocarem no lugar dele... e saltarem, enquanto ele partilha histórias inspiradoras e de superação.“Este último salto representa tudo o que aprendi ao longo da minha carreira: foco, disciplina, superação e a coragem de começar de novo. É um momento muito especial para mim, e fico feliz por o poder partilhar com quem sempre me acompanhou. A preparação para este salto final tem sido intensa e profundamente emocional”, disse o triplista, que conquistou a última medalha internacional em 2018, quando se sagrou Campeão Europeu.O atleta Nelson Évora prepara-se para sair de cena, mas vai continuar no cenário mediático e educacional. Agraciado em 2015, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, em 2018, o triplista tem dois projetos na área da saúde mental, que ele quer manter no pós-carreira. Uma Medalha Mágica é livro dirigido ao 1.º ciclo do Ensino Básico, da sua autoria, que aborda as temáticas do bullying, atividade física, alimentação saudável e obesidade e inclusão. E O Salto de Um Sonho, um projeto pedagógico pensado para alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do Ensino Secundário.Para já, o presente ainda é nas pistas de atletismo.Agate e Gerson: dois campeões do Mundo estão inscritosOs Campeões do Mundo do salto em comprimento, Agate de Sousa e Gerson Baldé estão entre a elite do atletismo nacional inscrita nos Campeonatos de Portugal, onde a consagração é individual e representa a última oportunidade para alcançarem marcas de qualificação para os Europeus de Birmingham, em agosto. Na velocidade e meio-fundo estarão presentes atletas como Patrícia Silva, Lorene Bazolo, João Coelho, Omar Elkhatib, Salomé Afonso, Mariana Machado, José Carlos Pinto e Fatoumata Diallo. E nos lançamentos, Auriol Dongmo, Liliana Cá, Jéssica Inchude e Emanuel Sousa. No atletismo adaptado marcam presença atletas como Lenine Cunha, Mamudo Baldé e Ana Filipe.Depois de ter igualado Georgette Duarte como o atleta mais titulado da história dos Campeonatos de Portugal, o marchador João Vieira apresenta-se inscrito nos 10.000 metros marcha e poderá tornar-se o atleta com maior número de títulos de sempre, com 47 conquistas.No setor feminino, Lorene Bazolo, é a atleta em atividade mais titulada (19) e irá defender os títulos conquistados nos 100 e 200 metros nos campeonatos que irão reunir quase 700 atletas durante três dias de competição. Afonso Conceição, Denis Hrabar, Diana Indeque, Eduardo Carrolo, Madalena Sampaio, Mariana Moreira, Natacha Candé e Pedro Afonso estão entre os jovens talentos em prova.isaura.almeida@dn.pt.Nélson Évora regressa três anos depois e vence no triplo salto aos 42 anos.Nelson Évora torna as suas redes sociais inclusivas