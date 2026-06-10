​Nélson Évora regressa três anos depois e vence no triplo salto aos 42 anos

Nelson Évora voltou às pistas e regressou com uma vitória. O campeão olímpico do triplo salto em Pequim 2008 venceu esta quarta-feira o concurso do Meeting Cidade de Lisboa/Memorial Professor Mário Moniz Pereira, assinalando o regresso à competição após três anos de ausência e confirmando que continua a ser uma das figuras mais marcantes da história do atletismo português.No Estádio Universitário de Lisboa, Évora impôs-se no triplo salto com a marca de 15,42 metros, suficiente para superar a concorrência num dia em que o simbolismo do momento acabou por se sobrepor ao valor estritamente competitivo do resultado. Gabriel Oliveira, atleta sub-23 do Benfica, terminou na segunda posição com 14,86 metros.Aos 42 anos, e depois de três épocas afastado das pistas, o antigo campeão olímpico voltou a competir como atleta individual, num reaparecimento que mobilizou atenções e trouxe ao Meeting Cidade de Lisboa um dos momentos mais emotivos da temporada nacional de atletismo.A última participação oficial de Nelson Évora remontava precisamente ao mesmo meeting, disputado a 10 de junho de 2023, quando alinhou na prova de salto em comprimento, alcançando 7,08 metros. Dias antes, no Meeting Iberoamericano de Huelva, em Espanha, realizara aquele que parecia ser o derradeiro concurso de triplo salto da carreira, despedindo-se então com um registo de 15,61 metros.Ao longo da carreira, Nelson Évora enfrentou sucessivos períodos de paragem motivados por lesões graves, várias intervenções físicas e momentos em que o final parecia inevitável. Ainda assim, regressou repetidamente à alta competição, consolidando uma reputação de resistência rara no atletismo internacional.Natural da Costa do Marfim, de origem cabo-verdiana e naturalizado português ainda jovem, Évora construiu um percurso ímpar no desporto nacional. O ponto mais alto da carreira surgiu nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando conquistou a medalha de ouro no triplo salto com 17,67 metros, tornando-se campeão olímpico e entrando definitivamente para a história do atletismo português. Antes disso, já se tinha sagrado campeão mundial em Osaka, no Japão, em 2007, acumulando posteriormente medalhas em Europeus e Mundiais.Embora os 15,42 metros alcançados em Lisboa estejam naturalmente distantes dos números do auge competitivo, o feito ganha outra dimensão quando enquadrado na idade do atleta e no longo período de afastamento. Mais do que uma vitória numa prova nacional, o regresso de Nelson Évora representa um momento de celebração para o atletismo português.