Ana Catarina e Fifó entre as eleitas de Portugal para o primeiro mundial de futsal feminino

Ana Catarina Pereira e Fifó estão estão entre as 15 jogadoras chamadas pelo selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, para o primeiro Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, a ter lugar nas Filipinas, entre dias 21 de novembro e 7 de dezembro.A lista foi revelada esta segunda-feira, dia 27 de outubro, estando a concentração da seleção marcada para o dia 3 de novembro, na Cidade do Futebol. A viagem para as Filipinas agendada para o dia 13 de novembro. Portugal está no Grupo C, com a Tanzânia, Japão e Nova Zelândia. Os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final e sendo que o jogo que irá decidir o primeiro título mundial da modalidade será no dia 7 de dezembro. Lista de convocadasGuarda-redes: Alexandra Melo (Benfica), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Maria Odete Rocha (Nun'Álvares)Fixo: Inês Matos (Benfica)Fixo / Ala: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Ana Catarina Ribeiro "Kika" (Leões Porto Salvo) e Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (Benfica) Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar), Helena Nunes (Futsi Atletico Navalcarnero), Catarina Silva "Kaká" (Nun'Álvares), Maria Pereira (Benfica) e Raquel Santos (Benfica)Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar), Janice Silva (SL Benfica), Lídia Moreira (Nun'Álvares)Calendário de jogos da seleção nacionalDomingo - 23 novembro 202507h30 Portugal-TanzâniaQuarta-feira - 26 novembro 202508h30 Portugal-JapãoSábado - 29 novembro 202507h30 Nova Zelândia-PortugalTodos os encontros serão disputados na Arena PhilSports, em Pasig City, na região de Manila. .Portugal goleia Hungria e conquista terceiro lugar do Europeu feminino de futsal