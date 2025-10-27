Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Conceição, selecionador nacional de futsal feminino.FPF
Desporto

Ana Catarina e Fifó entre as eleitas de Portugal para o primeiro mundial de futsal feminino

Prova irá decorrer nas Filipinas, entre dias 21 de novembro e 7 de dezembro.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Ana Catarina Pereira e Fifó estão estão entre as 15 jogadoras chamadas pelo selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, para o primeiro Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, a ter lugar nas Filipinas, entre dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

A lista foi revelada esta segunda-feira, dia 27 de outubro, estando a concentração da seleção marcada para o dia 3 de novembro, na Cidade do Futebol. A viagem para as Filipinas agendada para o dia 13 de novembro. 

Portugal está no Grupo C, com a Tanzânia, Japão e Nova Zelândia. 

Os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final e sendo que o jogo que irá decidir o primeiro título mundial da modalidade será no dia 7 de dezembro. 

Lista de convocadas

Guarda-redes: Alexandra Melo (Benfica), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Maria Odete Rocha (Nun'Álvares)

Fixo: Inês Matos (Benfica)

Fixo / Ala: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Ana Catarina Ribeiro "Kika" (Leões Porto Salvo) e Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (Benfica) 

Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar), Helena Nunes (Futsi Atletico Navalcarnero), Catarina Silva "Kaká" (Nun'Álvares), Maria Pereira  (Benfica) e Raquel Santos (Benfica)

Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar), Janice Silva (SL Benfica), Lídia Moreira (Nun'Álvares)

Calendário de jogos da seleção nacional

Domingo - 23 novembro 2025
07h30 Portugal-Tanzânia

Quarta-feira - 26 novembro 2025
08h30 Portugal-Japão

Sábado - 29 novembro 2025
07h30 Nova Zelândia-Portugal

Todos os encontros serão disputados na Arena PhilSports, em Pasig City, na região de Manila.

