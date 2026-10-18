Ana Borges estreou-se após 14 meses lesionada e o Benfica goleou o Marítimo

Ana Borges voltou este domingo, dia 18 de outubro, aos relvados, após 14 meses afastada devido a lesão. Jogou apenas 11 minutos no triunfo do Benfica sobre o Marítimo, mas marcou a estreia da jogadora pelo Benfica mais de um ano depois de ser contratada.

Oficializada a 1 de julho de 2025, a lateral direito sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto e desde então procurava recuperar e regressar aos relvados. Ivan Baptista lançou-a no jogo com o Marítimo aos 79 minutos e assim permitiu a estreia oficial da internacional portuguesa com a camisola das águias.

O Benfica construir uma vitória robusta (4-0) na quarta jornada da LIga BPI. Os golos foram marcados por Caroline Moller (aos oito e 62 minutos), Marit Lund (69') e Nicole Raysla (88).

Foi a quarta vitória da equipa da Luz em outros tantos jogos.

