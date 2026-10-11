Alice Marques: "Não há jogo calmo quando há tanta importância"

A vantagem de quatro golos não muda a abordagem de Portugal para a segunda mão frente à Irlanda do Norte. Alice Marques espera um jogo exigente e diz que a equipa terá de repetir a entrega demonstrada em Larne. "Não há jogo calmo quando há tanta importância. Vamos ter de dar o nosso melhor outra vez, encarar o jogo da mesma forma que o fizemos lá e dar tudo outra vez", afirmou a defesa.

Portugal recebe a Irlanda do Norte na terça-feira, às 19h15, no Estádio Municipal de Portimão, depois de ter vencido por 4-0 na primeira mão da primeira ronda do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2027. Telma Encarnação, Jéssica Silva e Fátima Pinto marcaram para a seleção nacional, que beneficiou ainda de um autogolo de Rebecca Holloway.

Alice Marques considera que o primeiro resultado foi apenas a primeira parte da eliminatória. "Foi ganhar a primeira parte, mas agora ainda temos a segunda parte e sabemos o quão importante é essa segunda parte", sublinhou, defendendo que Portugal terá de "cuidar de tudo outra vez" para garantir a passagem.

Questionada sobre a goleada da Islândia à Croácia e a possibilidade de já olhar para a ronda seguinte, a internacional portuguesa voltou a centrar a atenção no encontro com as norte-irlandesas: "Neste jogo [...] é mesmo muito importante." O vencedor da eliminatória entre Portugal e Irlanda do Norte defrontará na segunda ronda o vencedor do confronto entre Islândia e Croácia. A Islândia venceu a primeira mão por 4-0.

A defesa, que representa o Sevilha, procura também conquistar minutos nas opções de Francisco Neto. "Nos treinos tento dar o melhor para estar pronta a ajudar a equipa, se for possível", disse. Alice Marques está satisfeita com o início de temporada no clube espanhol e considera que a regularidade ajuda na seleção: "Estou muito feliz. O espaço em Sevilha ajuda-me a chegar aqui e a sentir-me bem e a continuar assim."

A mensagem do selecionador para a segunda mão passa por manter o que correu bem e corrigir o que for necessário. "Vamos ter de dar tudo. Estamos em casa e vamos precisar dos adeptos. Vamos ter de trabalhar outra vez, porque não vai ser fácil. É melhorar aquilo que temos de melhorar e manter aquilo que foi bem feito", resumiu Alice Marques.