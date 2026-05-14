Chegada à Torre é sempre ponto emblemático, Caicedo venceu em 2025.
Chegada à Torre é sempre ponto emblemático, Caicedo venceu em 2025.FOTO: TIAGO PETINGA/LUSA
Desporto

Albufeira, Torre, Fafe e Senhora da Graça numa Volta a Portugal com dívida à UCI já saldada

Federação Portuguesa de Ciclismo diz ao DN ter resolvido pagamentos em atraso com a União Ciclística Internacional após a insolvência da Podium, antigo organizador. Lisboa e Porto ainda em estudo.
Frederico Bártolo
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