Albina Kachur conquista título mundial júnior de solo dance
Albina Kachur sagrou-se campeã do mundo júnior de solo dance, uma disciplina da patinagem artística, nos World Skate Games, em Assunção, no Paraguai. A portuguesa terminou a competição com 148 pontos, no somatório do style dance e do freedance, e conquistou a medalha de ouro.
A patinadora, que representa o Rolar de Matosinhos, alcançou um dos principais títulos da carreira, depois de ter revalidado, em setembro, o título europeu de juniores. Natural de Leiria, Kachur tem 17 anos e integra a seleção nacional.
Após a vitória, a atleta agradeceu à família e aos treinadores pelo apoio e pelo trabalho ao longo do percurso. "Sinto-me muito grata por todo o caminho", afirmou, acrescentando que está feliz com o resultado e que há "muito mais pela frente".
O título de Kachur reforça a presença portuguesa entre os principais resultados da patinagem artística nos World Skate Games de 2026, competição que reúne em Assunção várias disciplinas da patinagem.