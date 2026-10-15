Albina Kachur conquista título mundial júnior de solo dance
Federação de Patinagem de Portugal
Desporto

Albina Kachur conquista título mundial júnior de solo dance

Patinadora portuguesa somou 148 pontos nos dois programas dos World Skate Games, em Assunção. A jovem de 17 anos já era bicampeã europeia da disciplina.
Cecília Carmo
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Albina Kachur sagrou-se campeã do mundo júnior de solo dance, uma disciplina da patinagem artística, nos World Skate Games, em Assunção, no Paraguai. A portuguesa terminou a competição com 148 pontos, no somatório do style dance e do freedance, e conquistou a medalha de ouro.

A patinadora, que representa o Rolar de Matosinhos, alcançou um dos principais títulos da carreira, depois de ter revalidado, em setembro, o título europeu de juniores. Natural de Leiria, Kachur tem 17 anos e integra a seleção nacional.

Após a vitória, a atleta agradeceu à família e aos treinadores pelo apoio e pelo trabalho ao longo do percurso. "Sinto-me muito grata por todo o caminho", afirmou, acrescentando que está feliz com o resultado e que há "muito mais pela frente".

O título de Kachur reforça a presença portuguesa entre os principais resultados da patinagem artística nos World Skate Games de 2026, competição que reúne em Assunção várias disciplinas da patinagem.

Albina Kachur conquista título mundial júnior de solo dance
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