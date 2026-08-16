Agate de Sousa quarta, Pedro Buaró sexto e estafeta mista quinta no fecho dos Europeus de atletismo

Portugueses estiveram presentes em três finais na última sessão dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham

Agate de Sousa ficou este domingo muito perto das medalhas na final do salto em comprimento dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham. A portuguesa alcançou 6,96 metros, numa competição de elevado nível e em que os primeiros lugares foram decididos por diferenças mínimas.

O título europeu pertenceu à italiana Larissa Iapichino, com 7,00 metros, enquanto a britânica Jazmin Sawyers chegou aos 6,99 e a francesa Hilary Kpatcha aos 6,98. Agate ficou, assim, apenas a dois centímetros da marca alcançada pela terceira classificada. A portuguesa tinha chegado à final depois de conseguir 7,00 metros logo no primeiro salto da qualificação, então a sua melhor marca da temporada.

No salto com vara masculino, Pedro Buaró terminou a participação com 5,60 metros. O português, que tinha conseguido exatamente a mesma marca na qualificação para assegurar um lugar entre os finalistas, não conseguiu ultrapassar a fasquia seguinte e encerrou aí a participação na prova.

Portugal esteve também representado na estreia dos 4x100 metros mistos no programa dos Campeonatos da Europa, uma das novas provas introduzidas em Birmingham. A seleção portuguesa completou a final em 40,90 segundos, numa corrida em que a Grã-Bretanha conquistou o primeiro título europeu da história da disciplina.

Os britânicos venceram com 39,97 segundos, estabelecendo um novo recorde da Europa, à frente da Alemanha, que terminou em 40,11, e de Espanha, que completou o pódio com 40,42. A prova permitiu ainda à britânica Amy Hunt conquistar a quarta medalha de ouro nestes Europeus.