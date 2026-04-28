Afonso Taira conquista título na Arábia Saudita e vive “a época mais marcante” da carreira
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Afonso Taira conquista título na Arábia Saudita e vive “a época mais marcante” da carreira

Médio português foi campeão pelo Abha Club após 28 jogos consecutivos sem perder. Admite preparar o futuro com ligação ao futebol e ao investimento em projetos empresariais.
Cecília Carmo
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