A história por detrás de “O Mágico”: Ricardinho revela o lado menos conhecido da carreira

A história de uma das figuras mais marcantes do desporto português ganhou forma em documentário. “Ricardinho – O Mágico”, dedicado ao percurso pessoal e profissional do antigo internacional português de futsal, estreou esta terça-feira na Cidade do Futebol e revisita a ascensão de Ricardo Braga, desde a infância em Gondomar até ao reconhecimento internacional como uma das figuras mais influentes da história da modalidade. A produção surge integrada na Betclic Studios, plataforma de conteúdos originais da marca dedicada a projetos ligados ao desporto e a histórias de superação. O documentário acompanha o percurso de Ricardinho dentro e fora do campo, explorando momentos decisivos da sua carreira, mas também episódios mais pessoais que ajudaram a moldar o antigo capitão da seleção nacional. Entre os acontecimentos retratados estão dificuldades vividas durante a infância, incluindo o incêndio que destruiu a casa da família, bem como alguns dos desafios enfrentados ao longo da carreira internacional, num percurso marcado por sucessivos períodos de adaptação e adversidade. A componente humana assume particular relevância numa narrativa que procura ir além da dimensão exclusivamente desportiva do jogador. Ao longo do filme, é também revisitado um dos momentos mais delicados da carreira do antigo internacional português: a grave lesão sofrida antes do Campeonato do Mundo de futsal de 2021, que chegou a colocar em dúvida a sua presença na competição. O processo de recuperação culminaria, meses depois, na conquista do primeiro título mundial da história do futsal português, alcançado pela seleção orientada por Jorge Braz, num momento amplamente considerado um dos pontos mais altos da carreira de Ricardinho. Na apresentação oficial do documentário, realizada na Cidade do Futebol, Ricardinho explicou que um dos principais objetivos do projeto passou por revelar aspetos menos conhecidos da sua vida pessoal. O antigo jogador afirmou que, apesar de muitos adeptos associarem a sua inspiração ao brasileiro Falcão, considerado uma das grandes referências históricas da modalidade, a figura mais determinante no seu percurso sempre foi o pai. A relação familiar ocupa, por isso, um lugar central ao longo da narrativa construída no documentário. .A estreia contou com a presença de convidados ligados ao futsal, representantes institucionais e parceiros da modalidade, numa sessão realizada em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol. Considerado por muitos como um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, Ricardinho construiu um percurso ímpar no panorama da modalidade. Ao serviço da seleção portuguesa somou 188 internacionalizações e 142 golos, contribuindo decisivamente para a afirmação internacional do futsal nacional e para conquistas históricas como o Campeonato da Europa de 2018 e o Mundial de 2021. Seis vezes eleito melhor jogador do mundo, o antigo internacional português permanece como uma das figuras mais emblemáticas do desporto nacional contemporâneo. .Ricardinho termina carreira no futsal aos 39 anos.Autárquicas. Ricardinho é o número dois da lista de Emídio Guerreiro por Gondomar