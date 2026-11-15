1989. Taça do Mundo de halterofilismo esgotou Paz e Amizade e atleta chinês impressionou bancadas

Em outubro de 1989, perante uma audiência que esgotou o Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, o chinês Liu Shou-Bin, de apenas 52 kg, fez abrir muitas bocas de espanto ao levantar 152,5 kg de peso, uma centena acima do seu, conquistando assim a Taça do Mundo de halterofilismo na categoria de -52 kg.