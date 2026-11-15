Desporto
1989. Taça do Mundo de halterofilismo esgotou Paz e Amizade e atleta chinês impressionou bancadas
Numa competição inédita em Portugal, não faltou público no pavilhão de Loures. Liu Shou-Bin esteve em destaque.
Em outubro de 1989, perante uma audiência que esgotou o Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, o chinês Liu Shou-Bin, de apenas 52 kg, fez abrir muitas bocas de espanto ao levantar 152,5 kg de peso, uma centena acima do seu, conquistando assim a Taça do Mundo de halterofilismo na categoria de -52 kg.
Numa competição inédita em Portugal, em que os gritos de esforço dos atletas arrancaram risadas ao público, como notou a reportagem do DN, participou também o português Paulo Duarte. Apesar de todo o apoio, ficaria apenas pelo 14.º posto naquela categoria, naquilo que foi descrito como “uma representação condigna” das cores nacionais.