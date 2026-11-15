Liu Shou-Bin impressionou os espectadores ao levantar 152,5 kg, mais de uma centena de quilogramas acima do seu peso pessoal.
Liu Shou-Bin impressionou os espectadores ao levantar 152,5 kg, mais de uma centena de quilogramas acima do seu peso pessoal.Arquivo DN
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1989. Taça do Mundo de halterofilismo esgotou Paz e Amizade e atleta chinês impressionou bancadas

Numa competição inédita em Portugal, não faltou público no pavilhão de Loures. Liu Shou-Bin esteve em destaque.
Pedro Sequeira
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Em outubro de 1989, perante uma audiência que esgotou o Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, o chinês Liu Shou-Bin, de apenas 52 kg, fez abrir muitas bocas de espanto ao levantar 152,5 kg de peso, uma centena acima do seu, conquistando assim a Taça do Mundo de halterofilismo na categoria de -52 kg.

Shou-Bin subiu ao 1.º lugar do pódio em Loures, deixando o búlgaro Ivan Botev, campeão do Mundo, em 2.º e o turco Suleymanoglu em 3.º.
Shou-Bin subiu ao 1.º lugar do pódio em Loures, deixando o búlgaro Ivan Botev, campeão do Mundo, em 2.º e o turco Suleymanoglu em 3.º.Arquivo DN
A organização do evento ficou a cargo da Federação Portuguesa de Halterofilismo. O Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, esteve repleto.
A organização do evento ficou a cargo da Federação Portuguesa de Halterofilismo. O Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, esteve repleto.Arquivo DN
Mesmo sem recordes mundiais a registar, o presidente federativo, Celorico Moreira, falou em “verdadeiro êxito” tal a adesão do público.
Mesmo sem recordes mundiais a registar, o presidente federativo, Celorico Moreira, falou em “verdadeiro êxito” tal a adesão do público.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada a 29 de outubro de 1989, com destaques fotográficos para o chinês Shou-Bin e o português Paulo Duarte.
A reportagem do DN publicada a 29 de outubro de 1989, com destaques fotográficos para o chinês Shou-Bin e o português Paulo Duarte. Arquivo DN

Numa competição inédita em Portugal, em que os gritos de esforço dos atletas arrancaram risadas ao público, como notou a reportagem do DN, participou também o português Paulo Duarte. Apesar de todo o apoio, ficaria apenas pelo 14.º posto naquela categoria, naquilo que foi descrito como “uma representação condigna” das cores nacionais.

Liu Shou-Bin impressionou os espectadores ao levantar 152,5 kg, mais de uma centena de quilogramas acima do seu peso pessoal.
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