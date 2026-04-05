1989. Quando o Belenenses pintou o Estádio Nacional de azul

A 28 de maio de 1989, o Estádio Nacional engalanou-se para um dérbi lisboeta que era também a final da Taça de Portugal. No duelo entre Belenenses e Benfica, a sorte sorriu ao azuis do Restelo (2-1), graças ao decisivo golo de Juanico, aos 81’ (Chico Faria dera vantagem à equipa de Marinho Peres ainda na 1.ª parte, tendo Vata, lançado por Toni ao intervalo, marcado pelos encarnados). .Para o Belenenses, foi o culminar vitorioso do percurso até ao Jamor, em que também superou eliminatórias frente a FC Porto e Sporting. Na capa, o DN assinalou os 29 anos de intervalo desde a última Taça ganha pela equipa de Belém (tem três no total). Seria também a última ganha pelo clube até aos dias de hoje. Em 2006/07 ainda disputou a final, mas perderia para o Sporting, por 1-0.