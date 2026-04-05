A festa dos jogadores do Belenenses no Jamor. Do plantel, treinado por Marinho Peres, faziam parte nomes como Jorge Martins, José António, Sobrinho, Adão, Juanico, Saavedra, Mladenov, Chico Faria ou Chiquinho Conde, que fizeram história no Restelo.
A festa dos jogadores do Belenenses no Jamor. Do plantel, treinado por Marinho Peres, faziam parte nomes como Jorge Martins, José António, Sobrinho, Adão, Juanico, Saavedra, Mladenov, Chico Faria ou Chiquinho Conde, que fizeram história no Restelo.Arquivo DN
Desporto

1989. Quando o Belenenses pintou o Estádio Nacional de azul

Foi a última Taça de Portugal ganha pelos azuis do Restelo. O triunfo frente ao Benfica foi selado com um golo de Juanico.
Pedro Sequeira
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A 28 de maio de 1989, o Estádio Nacional engalanou-se para um dérbi lisboeta que era também a final da Taça de Portugal. No duelo entre Belenenses e Benfica, a sorte sorriu ao azuis do Restelo (2-1), graças ao decisivo golo de Juanico, aos 81’ (Chico Faria dera vantagem à equipa de Marinho Peres ainda na 1.ª parte, tendo Vata, lançado por Toni ao intervalo, marcado pelos encarnados).

A entrada das equipas em campo, lideradas pelos respetivos capitães – José António e Diamantino. O árbitro do jogo foi Alder Dante.
A entrada das equipas em campo, lideradas pelos respetivos capitães – José António e Diamantino. O árbitro do jogo foi Alder Dante.Arquivo DN
Adeptos do Benfica pediam ao central brasileiro Mozer, titular na final da Taça, para permanecer no clube, mas este acabaria mesmo por sair rumo ao Marselha.
Adeptos do Benfica pediam ao central brasileiro Mozer, titular na final da Taça, para permanecer no clube, mas este acabaria mesmo por sair rumo ao Marselha.Arquivo DN
Claque do Belenenses celebrou título da Taça no dérbi lisboeta.
Claque do Belenenses celebrou título da Taça no dérbi lisboeta.Arquivo DN
José António exibe a Taça de Portugal, a terceira da história dos azuis do Restelo. O antigo capitão do Belenenses faleceu em 2005, aos 47 anos.
José António exibe a Taça de Portugal, a terceira da história dos azuis do Restelo. O antigo capitão do Belenenses faleceu em 2005, aos 47 anos.Arquivo DN
A capa do DN de 29 de maio de 1989.
A capa do DN de 29 de maio de 1989.

Para o Belenenses, foi o culminar vitorioso do percurso até ao Jamor, em que também superou eliminatórias frente a FC Porto e Sporting. Na capa, o DN assinalou os 29 anos de intervalo desde a última Taça ganha pela equipa de Belém (tem três no total). Seria também a última ganha pelo clube até aos dias de hoje. Em 2006/07 ainda disputou a final, mas perderia para o Sporting, por 1-0.

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