John McEnroe, hoje com 67 anos, sempre foi dono de forte personalidade. Eram frequentes as discussões com árbitros, adversários, público e até consigo próprio, quando cometia erros e explodia de raiva partindo a raquete. Liderou o ranking mundial e somou 77 títulos ATP na carreira, singulares e pares, 17 dos quais em torneios do Grand Slam.
John McEnroe, hoje com 67 anos, sempre foi dono de forte personalidade. Eram frequentes as discussões com árbitros, adversários, público e até consigo próprio, quando cometia erros e explodia de raiva partindo a raquete. Liderou o ranking mundial e somou 77 títulos ATP na carreira, singulares e pares, 17 dos quais em torneios do Grand Slam.Arquivo DN
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1987. No Dramático de Cascais, McEnroe cumpriu e soube dar 'show'

O tenista norte-americano, antigo líder do ranking Mundial, foi o cabeça-de-cartaz de um jogo, que mesmo sendo de exibição, levou 5000 pessoas a Cascais.
Pedro Sequeira
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Era um jogo a feijões, fora do calendário competitivo, mas ainda assim tinha um atrativo especial: ver atuar, no Pavilhão do Dramático de Cascais, o intempestivo tenista norte-americano John McEnroe, que já liderara o ranking mundial.

McEnroe “levou o público ao delírio”, lê-se no DN, quando “criticou uma decisão do árbitro Jorge Dias, imitando um ceguinho, com a raquete a simular de bengala”.
McEnroe “levou o público ao delírio”, lê-se no DN, quando “criticou uma decisão do árbitro Jorge Dias, imitando um ceguinho, com a raquete a simular de bengala”.Arquivo DN
McEnroe é um dos nomes históricos do ténis mundial.
McEnroe é um dos nomes históricos do ténis mundial.Arquivo DN
Pavilhão do Dramático de Cascais quase esgotou. Cinco mil pessoas assistiram aos jogos de exibição.
Pavilhão do Dramático de Cascais quase esgotou. Cinco mil pessoas assistiram aos jogos de exibição. Arquivo DN
O sueco Kent Carlsson era, na altura, o número 15 do ranking ATP. Tinha 19 anos e conquistara o título mundial de juniores em 1983.
O sueco Kent Carlsson era, na altura, o número 15 do ranking ATP. Tinha 19 anos e conquistara o título mundial de juniores em 1983.Arquivo DN
Nuno Marques, nome histórico do ténis nacional, também participou na festa. Ainda júnior, era um dos mais fortes tenistas do mundo na sua categoria. Em Cascais, derrotou o espanhol David Ponces em dois sets: 6-4 e 7-6.
Nuno Marques, nome histórico do ténis nacional, também participou na festa. Ainda júnior, era um dos mais fortes tenistas do mundo na sua categoria. Em Cascais, derrotou o espanhol David Ponces em dois sets: 6-4 e 7-6.Arquivo DN
A reportagem publicada pelo DN no dia 16 de março de 1987.
A reportagem publicada pelo DN no dia 16 de março de 1987.

Cerca de 5000 pessoas não quiseram perder a oportunidade de assistir ao ‘show’ e a reportagem do DN explicou que não tiveram motivos para regressarem a casa desiludidas. Frente ao sueco Kent Carlsson, McEnroe mostrou todos os seus atributos no “serviço e vertiginosas subidas à rede” - perdeu o primeiro ‘set’ por 6-2, mas nos seguintes operou a reviravolta com um 6-3 e um 6-4.

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