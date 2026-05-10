1987. No Dramático de Cascais, McEnroe cumpriu e soube dar 'show'

Era um jogo a feijões, fora do calendário competitivo, mas ainda assim tinha um atrativo especial: ver atuar, no Pavilhão do Dramático de Cascais, o intempestivo tenista norte-americano John McEnroe, que já liderara o ranking mundial. .Cerca de 5000 pessoas não quiseram perder a oportunidade de assistir ao ‘show’ e a reportagem do DN explicou que não tiveram motivos para regressarem a casa desiludidas. Frente ao sueco Kent Carlsson, McEnroe mostrou todos os seus atributos no “serviço e vertiginosas subidas à rede” \u001f- perdeu o primeiro ‘set’ por 6-2, mas nos seguintes operou a reviravolta com um 6-3 e um 6-4.