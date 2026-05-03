Coube ao capitão do Celtic, Billy McNeill, levantar o histórico troféu dos escoceses, que souberam contrariar o favoritismo do Inter.
Coube ao capitão do Celtic, Billy McNeill, levantar o histórico troféu dos escoceses, que souberam contrariar o favoritismo do Inter.Arquivo DN
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1967. A vitória no Jamor que imortalizou os “Leões de Lisboa”

Celtic de Glasgow surpreendeu o mundo do futebol em maio de 1967, ao bater o todo poderoso Inter de Milão, no Estádio Nacional, na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus.
Pedro Sequeira
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É, ainda hoje, a mais gloriosa conquista internacional do Celtic de Glasgow e objeto de romarias anuais de adeptos do clube até Oeiras para observarem, in loco, o local onde tudo aconteceu. Em maio de 1967, os escoceses defrontaram o poderoso Inter de Milão, campeão em 1964 e 1965, na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, no Estádio Nacional. Mazzola, nome histórico dos nerazzurri, adiantou os italianos logo aos sete minutos, de penálti, mas na segunda parte o Celtic conseguiu a remontada com golos de Gemmell e Chalmers.

Festa escocesa no Jamor. O Estádio Nacional ainda hoje é local de romaria anual dos fervorosos adeptos do Celtic.
Festa escocesa no Jamor. O Estádio Nacional ainda hoje é local de romaria anual dos fervorosos adeptos do Celtic.Arquivo DN
Cumprimento entre os capitães. O árbitro foi o alemão Kurt Tschenscher.
Cumprimento entre os capitães. O árbitro foi o alemão Kurt Tschenscher.Arquivo DN
O penálti de Mazzola, que deu vantagem ao Inter logo aos 7 minutos. Na segunda parte o Celtic entrou revigorado em campo e conseguiu a remontada.
O penálti de Mazzola, que deu vantagem ao Inter logo aos 7 minutos. Na segunda parte o Celtic entrou revigorado em campo e conseguiu a remontada.Arquivo DN
O onze de Celtic. Os jogadores campeões europeus em 1967 ficaram conhecidos como os "Leões de Lisboa".
O onze de Celtic. Os jogadores campeões europeus em 1967 ficaram conhecidos como os "Leões de Lisboa".Arquivo DN
Onze do Inter. Equipa italiana chegava ao Jamor habituada ao sucesso: tinha sido campeã europeia em 1964 e 1965.
Onze do Inter. Equipa italiana chegava ao Jamor habituada ao sucesso: tinha sido campeã europeia em 1964 e 1965.Arquivo DN

Nascia assim a lenda dos “Leões de Lisboa”, como ficou conhecida essa equipa do Celtic, num jogo que mereceu amplo destaque nas páginas do DN.

Os escoceses voltariam a disputar mais duas finais europeias: em 1970, na Taça dos Campeões, perderam para o Feyenoord (2-1) e em 2003, na Taça UEFA, seriam derrotados em Sevilha pelo FC Porto de José Mourinho, que também aí começou a escrever a sua própria lenda, a do Special One.

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