1967. A vitória no Jamor que imortalizou os “Leões de Lisboa”

É, ainda hoje, a mais gloriosa conquista internacional do Celtic de Glasgow e objeto de romarias anuais de adeptos do clube até Oeiras para observarem, in loco, o local onde tudo aconteceu. Em maio de 1967, os escoceses defrontaram o poderoso Inter de Milão, campeão em 1964 e 1965, na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, no Estádio Nacional. Mazzola, nome histórico dos nerazzurri, adiantou os italianos logo aos sete minutos, de penálti, mas na segunda parte o Celtic conseguiu a remontada com golos de Gemmell e Chalmers..Nascia assim a lenda dos “Leões de Lisboa”, como ficou conhecida essa equipa do Celtic, num jogo que mereceu amplo destaque nas páginas do DN. Os escoceses voltariam a disputar mais duas finais europeias: em 1970, na Taça dos Campeões, perderam para o Feyenoord (2-1) e em 2003, na Taça UEFA, seriam derrotados em Sevilha pelo FC Porto de José Mourinho, que também aí começou a escrever a sua própria lenda, a do Special One.