Naturais, Biológicos e Biodinâmicos: os vinhos de que todos falam, mas poucos sabem o que são

Nos últimos anos, os vinhos naturais, os vinhos biológicos e os vinhos biodinâmicos deixaram de ser uma curiosidade de nicho para se tornarem num fenómeno global. Surgiram bares especializados, cartas inteiras dedicadas ao tema, feiras, festivais, importadores, influenciadores e evangelistas.Inevitavelmente, apareceram também defensores e detratores: os que garantem que estes vinhos representam o futuro e os que garantem que representam o fim da civilização vínica.Considerando tudo “farinha do mesmo saco”, poucas temáticas ligadas ao vinho geram opiniões tão fortes, ultimamente. No entanto, é gritante a falta de conhecimento em que algumas dessas opiniões assentam.Por isso, antes de discutirmos o hype, talvez seja boa ideia percebermos afinal do que estamos a falar, começando pelo mais importante: natural, biológico e biodinâmico não são a mesma coisa, mas também não são conceitos concorrentes; complementam-se.Comecemos pelo biológico, que é relativamente simples: resulta de uvas produzidas segundo regras específicas que limitam ou proíbem determinados produtos químicos sintéticos na vinha. O foco principal está na forma como a uva é cultivada e não, necessariamente, na forma como o vinho é feito.Por isso, um vinho biológico pode ser clássico, moderno, tecnológico ou minimalista. O foco está na agricultura, não na filosofia de adega.Depois, temos os biodinâmicos - e aqui a conversa pode começar a ficar interessante ou estranha, dependendo da perspetiva. A agricultura biodinâmica parte dos princípios da agricultura biológica, acrescentando-lhe uma visão holística da vinha enquanto organismo vivo: inclui calendários lunares, preparações específicas e a observação dos ciclos naturais.Para alguns produtores, representa uma ligação mais profunda à terra; para outros, uma versão de agricultura alucinogénia. Independentemente das opiniões, existem dois factos empíricos difíceis de ignorar: alguns dos maiores vinhos do mundo, como Domaine Leflaive ou Cappellano, são produzidos segundo princípios biodinâmicos; e o Borda d’Água está prestes a completar 100 anos e continua a ser a publicação mais vendida, anualmente, em Portugal.Isto não prova que a biodinâmica funcione. Mas também não comprova o contrário.Chegamos então ao protagonista da discussão: o vinho natural. Talvez a categoria mais falada e a menos compreendida. E o problema começa logo pela definição: se natural é algo que não foi criado pelo homem, afinal o que é um vinho natural?Não existindo um conceito universal, falamos, de forma simplificada, de vinhos produzidos com intervenção mínima: fermentações espontâneas, pouca ou nenhuma correção, pouca ou nenhuma filtragem e poucos ou nenhuns sulfitos adicionados.A ideia é simples: interferir o menos possível e deixar que a uva, a vinha e a fermentação contem a sua própria história. Um conceito bonito, romântico e muitas vezes eficaz, mas que pode nem sempre resultar.É que a natureza é extraordinária, mas também é perfeitamente capaz de produzir resultados medíocres ou desastrosos. E, não existindo uma torneira na vinha de onde sai diretamente o néctar dos deuses, este é, desde a sua origem, o resultado de uma intervenção humana sobre a natureza.Por isso, na minha opinião, a questão nunca foi sobre intervir ou não intervir, mas sim sobre como, quando e por que motivo o fazer.E caiam agora sobre mim os olhares fervorosos dos sectores mais radicais do movimento dos vinhos naturais, que condenam qualquer intervenção como se de um pecado se tratasse: o foco não está no ato de intervir, mas sim na capacidade de o fazer bem.Não havendo critérios estritamente definidos do que deve ser um vinho natural, as possibilidades de resultados são imensas e acabam inevitavelmente sujeitas ao gosto pessoal. Talvez por isso o debate seja tantas vezes estéril: é apresentado como uma guerra entre natural e convencional, pureza e tecnologia, virtude e indústria. Mas o vinho raramente funciona assim.E, apesar do que produtores e enólogos consigam argumentar com detalhes técnicos, sommeliers consigam fundamentar com escolhas gastronómicas e enófilos talvez consigam acompanhar a narrativa, voltemos a lembrar-nos da conversa da semana passada: o consumidor leigo terá sempre a última palavra.Para o consumidor haverá vinhos convencionais incríveis e outros horríveis; e haverá vinhos naturais fabulosos e outros desastrosos.Por melhor que seja o conceito ou a narrativa, nada deverá ser mais importante do que o conteúdo da garrafa, a experiência que proporciona e o prazer que nos dá.Porque o vinho não é uma religião, uma ideologia ou uma declaração política. É vinho. Seja ele biodinâmico, biológico, tradicional, natural, inovador ou conservador.E, apesar de parecer contraditório com as tendências atuais, podemos gostar de qualquer tipo de vinho sem precisarmos de pertencer a uma tribo ou fazer juízos de valor sobre uns ou outros.Se na boca o vinho for bom, pouco me importa se o produtor segue o calendário lunar, utiliza fermentações espontâneas ou inocula leveduras.Porque, no fim de todo este dilema, são bons produtores e bons enólogos que fazem bons vinhos, não são as grandes filosofias. Seja qual for a nova moda que está ao virar da esquina. .E se o maior problema do vinho for a forma como falamos dele?.Andranik Mesropyan: "Aqui os portugueses vão à Arménia sem bilhete de avião"