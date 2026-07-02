DN lança "Da Boca para Fora", nova rubrica que dá a conhecer os projetos internacionais de gastronomia

Nova rubrica semanal junta-se ao Dinheiro Vivo e ao DN Sport e estreia-se a partir desta semana, contando a história de um restaurante estrangeiro em Lisboa de cada vez.Nos próximos meses de verão, o Diário de Notícias lança semanalmente, na sua edição de fim de semana - às sextas-feiras, no jornal impresso e no digital -, a rubrica "Da Boca para Fora". Cada edição conta a história de um restaurante estrangeiro em Lisboa: quem o fundou, de onde veio, e o que trouxe consigo.Conta ainda com a colaboração do sommelier e consultor vínico Francisco Fortuna Guilherme, que assinará uma página dedicada aos vinhos, que incluirá algumas sugestões de pairing com os pratos internacionais.A iniciativa reforça a edição de fim de semana do Diário de Notícias, que conta ainda com os suplementos Dinheiro Vivo e DN Sport."Com o Boca para Fora queremos dar a conhecer aos nossos leitores as histórias dos chefs imigrantes que encontraram em Lisboa o terreno ideal para fazer prosperar os seus sonhos na gastronomia, e mostrar o ganho cultural que estas pessoas trazem para esta cidade em constante transformação" explica Nuno Tibiriçá, repórter e um dos idealizadores do projeto. "O DN tem sido um dos jornais mais atentos à imigração nos últimos anos, e era um desejo nosso expor também essa componente gastronómica e cultural - contar essa história a partir da mesa", complementa.A rubrica chega numa altura em que a transformação demográfica de Lisboa atinge o seu ritmo mais acelerado de sempre: entre 2017 e 2024, a população estrangeira residente em Portugal quadruplicou, ultrapassando 1,5 milhão de pessoas. O "Da Boca para Fora" propõe-se contar essa transformação a partir da mesa - uma história, um país, uma semana de cada vez. Nesta primeira leva, o "Da Boca para Fora" levará os leitores a países da Geórgia ao Chile, passando por outras paragens que vão sendo reveladas a cada semana - oito países, oito histórias, oito restaurantes que encontraram em Lisboa o lugar certo para contar, através da gastronomia, um pouco das suas origens. O "Da Boca para Fora" é o primeiro de uma série de iniciativas do Diário de Notícias dedicadas à gastronomia de Lisboa - não apenas aos restaurantes que chegam de outras paragens para agregar cultura à cidade, mas também àqueles que mantêm vivo o respeito pelas tradições da culinária portuguesa, aos que resistem à gentrificação, e aos que nos salvam nas horas mais difíceis. Sobre o Diário de NotíciasFundado em 1864, o Diário de Notícias é o jornal mais antigo de Portugal continental, com uma redação de referência na cobertura de atualidade nacional e internacional, economia, desporto e lifestyle. Nos últimos anos, o DN tem expandido a sua oferta editorial com suplementos dedicados a áreas específicas - caso do DN Brasil, focado num jornalismo de proximidade e de serviço à comunidade brasileira em Portugal, e do DN Sport, lançado em março de 2026 -, além de ter reforçado a aposta no Dinheiro Vivo, dedicado à economia e às finanças. A rubrica "Da Boca para Fora" junta-se a este movimento de aposta em conteúdos especializados e de proximidade com os leitores. Sendo o jornal mais antigo de Portugal continental, o DN tem o dever, com o seu público, de continuar a mostrar não só a história e a tradição da cidade, mas também o seu lado mais cosmopolita - a chegada de novas culturas que, a cada dia, ajudam a transformar e a reinventar Lisboa. A primeira reportagem da nova rubrica pode ser encontrada no Diário de Notícias desta sexta-feira, 3 de julho. .Guram Baghdoshvili. "O português hoje está muito mais aberto a descobrir outras culturas gastronómicas".E se o maior problema do vinho for a forma como falamos dele?