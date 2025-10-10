Volta a Portugal a Cavalo revisitada 100 anos depois

Pedro Bernardo, bisneto de José Tanganho, partiu esta sexta-feira do Jockey Club, em Lisboa, para um percurso pelo país, que visa replicar a Volta a Portugal a Cavalo de há cem anos, iniciada a 10 de outubro de 1925. Então foram 23 dias, 1500 quilómetros, 70 vilas e cidades. Vai numa carrinha que servirá de embaixada itinerante das Caldas da Rainha, a terra natal de Tanganho. Na carrinha-embaixada, que levará produtos caldenses, das cavacas às cerâmicas, segue também José Belga.. A iniciativa é da Gazeta das Caldas, jornal fundado a 1 de outubro de 1925, nove dias antes do oficialmente chamado Circuito Hípico de Portugal ter sido lançado pelo Diário de Notícias. Nas celebrações do seu centenário, o jornal caldense deu grande relevo ao triunfo de Tanganho.Praticamente todos os participantes da Volta a Portugal a Cavalo eram militares, mas o paisano Tanganho, de seu verdadeiro nome José Bernardo, venceu, tendo parte do segredo sido a forma como foi poupando o Favorito, o cavalo que lhe emprestaram. Em segundo lugar ficou o capitão Rogério Tavares, e o seu afilhado João Pinheiro da Silva esteve também esta sexta-feira no Campo Grande para se associar à celebração do centenário.O DN ofereceu a Pedro Bernardo uma primeira página da edição do jornal de 10 de outubro de 1925, ilustrada de forma a homenagear o papel do cavalo na História de Portugal. .Gazeta das Caldas faz cem anos e celebra vitória do caldense Tanganho em 1925 na Volta a Portugal a Cavalo.Centenário da Volta a Portugal em Cavalo: José Tanganho, o vencedor improvável